Društvo za preučevanje rib naznanilo domnevno onemogočanje društva s ponarejanjem listin

V društvu so zapisali, da bi morali biti kot stranski udeleženec vključeni v postopke za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice in da so z ministrstva za okolje in prostor ta teden prejeli uradni odgovor, katerega priloga je njihov domnevni dopis, s katerim društvo preklicuje svojo zahtevo za vključitev v integralni postopek.

Ta dopis je po navedbi društva ponarejen, na njem sta ponarejena logotip in podpis predsednice ter argumentacija.