Društvo za zaščito konjev se je po neurju znašlo v stiski. Obupani prosijo za pomoč

Posledice neurja so še vedno vidne tudi v Polzeli, kjer ima Društvo za zaščito konj več pašnikov in hlevov. Močan veter je uničil štiri pašnike in tri pašne hleve ter dodobra pretresel konje, ki so bili takrat na paši. Škode je ogromno, od podrtih ograd do odkritih streh pašnih hlevov. V društvu so obupani, saj nimajo ne denarja, ne ljudi za nujna popravila pašnikov. Konje so sedaj morali premakniti v hleve, hranijo pa jih s senom, ki so ga hranili za zimo.

Društvo za zaščito konjev je zaradi stiske, v kateri so se znašli po hudem sredinem neurju, na družbenem omrežju Facebook zaprosilo za pomoč prostovoljcev. Sami vseh popravil namreč ne bodo mogli izvesti. Jutri že začnejo s prvo čistilno akcijo. Veseli bodo vsakega para rok in vsake donacije, tako finančne kot materialne. icon-expand