'Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot naj se odvzame status društva v javnem interesu'

Odbor za kulturo je s sklepom obsodil tudi vsakršno sovražno delovanje, ki temelji na razpihovanju sovraštva, lažeh in grozi z likvidacijami. Člani odbora so podprli sklep, da pozovejo pristojne državne institucije, da preverijo, ali društvo deluje v skladu z ustavo in zakonodajo.

Sklic skupne nujne seje državnega zbora za peticije in odbora za kulturo s točko dnevnega reda 'Neonacizem ni v javnem interesu' so sicer zahtevale poslanske skupine SD, LMŠ, Levica, SAB in poslanska skupina nepovezanih poslancev. Kot so ocenili, se v zadnjem času soočamo s skrb zbujajočim trendom porasta sovražnega govora, podpihovanja nestrpnosti, neposrednih groženj in zaničevanja ljudi, predvsem po družbenih omrežjih.

Seja, ki se je začela septembra, je bila sprva prekinjena, saj se je niso udeležili vsi pristojni ministri, od katerih so poslanci želeli slišati odgovore. Sejo so nadaljevali v začetku oktobra. Komisija državnega zbora za peticije se je že takrat s sklepom zavzela, da se Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot odvzame status društva v javnem interesu. Odbor za kulturo pa je zaradi nesklepčnosti glasoval na današnjem nadaljevanju seje. Poslanci SDS in NSi so namreč nadaljevanje seje v začetku oktobra obstruirali.