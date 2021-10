Družaben večer v najboljši družbi AVE premium šunk

AVE predstavlja novost na našem trgu v obliki 5 premium šunk v različnih okusih od Šunke dimljene, Šunke mediteran, Šunke z ocvirki, Šunke rustika in Šunke panonija. Gre za edine šunke, ki imajo tako širok asortiment in pestrost okusov. Vodilo AVE mesnin je nenehen razvoj, vpeljevanje novosti na trg in napredek, s tem pa lahko zagotovijo potrošnikom kakovostne izdelke in skrbno izbrano ponudbo mesnih izdelkov. Kosi mesa, ki jih uporabijo v predelavi, so izključno slovenskega izvora. Prav tako pa pri predelavi uporabljajo samo cele kose mesa. Z namenom ohranjanja visoke kakovosti izdelkov so tudi živali hranjene samo s slovenskimi žiti. Končni izdelki so odslej zaviti v prenovljeno embalažo AVE.

V najboljši družbi ne sme manjkati dobre jedače in pijače. Doma narejene pice so nedvomno nekaj najboljšega, kar lahko v družbi najbližjih naredite in spečete – povsem sami, in to kar v petih okusih. Nove AVE premium šunke predstavljajo pet različnih okusov in izvedb domače pice, ki bo zagotovo ostala v spominu vseh. Za tiste, ki imajo radi prekajen okus, bo Šunka dimljena popolna izbira, saj se skozi njo vije vonj dima bukovega lesa. Na tako slastni pici z dimljeno šunko pa ne sme manjkati nežen sir in šampinjoni, ki bodo vse okuse mamljivo povezali skupaj. Za tiste, ki imajo radi pico s pridihom morja in mediterana bo Šunka mediteran nadvse navdušila zato, ker se skozi šunko prepleta okus rožmarina, ki še zlasti tekne zraven oliv, paradižnika in svežega feta sira. Tisti, ki imajo radi pico z domačim pridihom, bo Šunka Rustika in Šunka z ocvirki najbolj navdušila, kajti vas bo spomnila na dom in tradicijo. H kombinaciji Šunke rustika in te z ocvirki pa bo najbolj teknila pica, na katero je položena raznovrstna zelenjava in jajca. Tisti, ki pa se ne morejo upreti okusom prekajenega pa bo pica z AVE Šunko Panonijo pravi hit, ki ne bo potrebovala nobenega nadeva – kajti sama AVE šunka bo glavna zvezda.

Nove premium šunke AVE poskrbijo za vsakega s svojo raznoliko izbiro.





Naročnik oglasa je Panvita.