Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Drugi tir: redni tovorni in potniški promet po novi povezavi konec leta

Ljubljana, 27. 05. 2026 14.14 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Gradnja drugega tira

Projektno podjetje 2TDK je na ministrstvo za naravne vire in prostor vložilo vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za drugi železniški tir med Divačo in Koprom, potem ko je proga marca postala prevozna. Redni tovorni in potniški promet naj bi po novi povezavi stekel konec leta.

Postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja vključuje preverjanje izpolnjevanja vseh pogojev za varno uporabo železniške infrastrukture, vključno z izvedenimi gradbenimi deli, geotehničnimi ukrepi, varnostnimi sistemi ter skladnostjo z okoljskimi in tehničnimi zahtevami, so danes sporočili iz 2TDK.

Gradnja drugega tira
Gradnja drugega tira
FOTO: Bobo

Kot so izpostavili, je uporabno dovoljenje nujen pogoj za začetek nadaljnjih postopkov, med katerimi sledi še pridobitev dovoljenja za začetek obratovanja, ki bo omogočilo polno vključitev nove proge v železniški prometni sistem.

Gradnja drugega tira Divača–Koper se je začela leta 2021 in je predstavljala enega največjih in najzahtevnejših infrastrukturnih projektov v državi. Med gradnjo so odkrili številne kraške jame, največje so potrebovale premostitve. Eden največjih izzivov je bilo tudi plazenje hribine v dolini Glinščice, ki je zahtevalo izredne gradbene ukrepe.

Politični vrh na čelu z odhajajočima predsednikom vlade Robertom Golobom in ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek je prevoznost 27-kilometrske in na okoli milijardo evrov ocenjene proge s slovesnostjo zaznamoval marca. Vodstvo podjetja 2TDK je tedaj izrazilo pričakovanje, da bo redni promet po progi stekel konec leta.

V začetku maja pa je vlada sprejela še investicijski program za projekt dodatnega tira. Investicijska vrednost vzpostavitve dvotirnosti proge znaša 430,2 milijona evrov brez DDV in v tekočih cenah, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Premier, ki opravlja tekoče posle, vzporedni tir pričakuje do konca leta 2030.

drugi tir 2tdk uporabno dovoljenje

Denar in podatki v zameno za prehod

24ur.com Spremenjen vozni red vlakov
24ur.com Namesto širitve nova zagrebška obvoznica. Za nadzor prometa pa UI
24ur.com Na staro cesto 100 dni le 'domači' tovornjaki, tranzitni stojijo pred Fernetiči
24ur.com Nova dela na železniški infrastrukturi: prenova postaj in združevanje vlakov
24ur.com Nadvoz s štirimi tiri bodo podrli. Kako bo potekal železniški promet?
24ur.com Kako bomo spomladi vozili do Bleda, čez ovinkaste Gorje tudi avtobusi?
24ur.com Odprli štirikraki priključek Dragomer v obliki diamanta
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
pri 44-ih bo postal očka tretjemu otroku
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
V izolski porodnišnici mamice rodijo s pogledom na morje
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Ali se moj otrok razvija "normalno"?
Manekenka pričakuje svojega šestega otroka
Manekenka pričakuje svojega šestega otroka
zadovoljna
Portal
Propad lepotice, ki jo je uničila ljubezen
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Poletne obleke, ki jih trenutno nosijo Slovenke
Znana Slovenka žari od ljubezni
Znana Slovenka žari od ljubezni
vizita
Portal
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Lahko vaša krvna skupina vpliva na tveganje za možgansko kap?
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Ta domači test z vrvico razkriva več, kot si mislite
Bolečine v želodcu? Ti simptomi lahko kažejo na razjedo
Bolečine v želodcu? Ti simptomi lahko kažejo na razjedo
cekin
Portal
Med odplačevanjem kredita izgubite službo - to so tri realne situacije, kaj storiti
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
Hrvaški policisti opozarjajo, kako se zaščititi pred tatovi
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
To so cene na ljubljanski tržnici: se vam zdijo predrage ali dobre?
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
Upokojenci, pokojnine bodo izplačane na nov način
moskisvet
Portal
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Sin zvezdnika v eksplicitni sceni, ki je sprožila val reakcij
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Ferrari je razkril svoj prvi popolnoma električni avtomobil
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
Hitra pomoč pri zaprtju in napihnjenosti
dominvrt
Portal
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Pozabite na sivko: preprosti triki proti moljem, ki so učinkovitejši od dišav
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
okusno
Portal
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Dekle iz doline
Dekle iz doline
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725