Drugi tir: redni tovorni in potniški promet po novi povezavi konec leta

Postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja vključuje preverjanje izpolnjevanja vseh pogojev za varno uporabo železniške infrastrukture, vključno z izvedenimi gradbenimi deli, geotehničnimi ukrepi, varnostnimi sistemi ter skladnostjo z okoljskimi in tehničnimi zahtevami, so danes sporočili iz 2TDK.

Kot so izpostavili, je uporabno dovoljenje nujen pogoj za začetek nadaljnjih postopkov, med katerimi sledi še pridobitev dovoljenja za začetek obratovanja, ki bo omogočilo polno vključitev nove proge v železniški prometni sistem.

Gradnja drugega tira Divača–Koper se je začela leta 2021 in je predstavljala enega največjih in najzahtevnejših infrastrukturnih projektov v državi. Med gradnjo so odkrili številne kraške jame, največje so potrebovale premostitve. Eden največjih izzivov je bilo tudi plazenje hribine v dolini Glinščice, ki je zahtevalo izredne gradbene ukrepe.

Politični vrh na čelu z odhajajočima predsednikom vlade Robertom Golobom in ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek je prevoznost 27-kilometrske in na okoli milijardo evrov ocenjene proge s slovesnostjo zaznamoval marca. Vodstvo podjetja 2TDK je tedaj izrazilo pričakovanje, da bo redni promet po progi stekel konec leta.

V začetku maja pa je vlada sprejela še investicijski program za projekt dodatnega tira. Investicijska vrednost vzpostavitve dvotirnosti proge znaša 430,2 milijona evrov brez DDV in v tekočih cenah, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Premier, ki opravlja tekoče posle, vzporedni tir pričakuje do konca leta 2030.