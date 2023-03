Družba 2TDK predčasno odpoklicala vodstvo

Z vrha družbe 2DTK se poslavlja direktor Pavle Hevka. Novi generalni direktor družbe je Matej Oset, sicer nekdanji direktor Holdinga Kobilarne Lipica. S tega položaja je odstopil novembra 2021.

Novi direktor Marko Brezigar je omenjeno mesto v družbi 2TDK že zasedal, in sicer od decembra 2018 do oktobra 2020, ko ga je uprava skupaj z Dušanom Zorkom sporazumno odstavila. Izkušnje je pred tem nabiral na področju železniške infrastrukture in železniškega investicijskega inženiringa v Sloveniji in tujini. Tudi v času Brezigarjevega prvega imenovanja je na čelu infrastrukturnega ministrstva sedela Alenka Bratušek.