Družba 2TDK zavrnila 350-milijonski zahtevek Kolektorja

Iz družbe 2TDK, ki gradi drugi tir, so sporočili, da so zavrnili 350-milijonski zahtevek glavnega izvajalca del Kolektorja. Ta od družbe zahteva več denarja zaradi stroškov, ki so nastali v zvezi z ustavitvijo del. 2TDK je ocenil, da je njihov zahtevek neutemeljen in popolnoma nerealen.