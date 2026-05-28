GEN-I svari pred nevarnimi prevarami prek lažnih SMS-sporočil

Družba GEN-I sporoča, da so zaznali več primerov SMS-sporočil, ki se predstavljajo kot uradna komunikacija podjetja, s katerimi neznanci poskušajo zlorabiti ime podjetja. Gre za poskuse spletnih goljufij, v katerih odjemalce pozivajo k plačilu domnevnih dolgov in jim grozijo z odklopom električne energije.

V GEN-I poudarjajo, da odjemalcem nikoli ne pošiljajo SMS-sporočil z zahtevami po vnosu bančnih podatkov. Prav tako svetujejo previdnost pri odpiranju povezav v sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, saj lahko uporabniki nehote razkrijejo osebne podatke.