Slovenija

GEN-I svari pred nevarnimi prevarami prek lažnih SMS-sporočil

Ljubljana, 28. 05. 2026 09.55 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Gen-i

Družba GEN-I opozarja na porast lažnih SMS-sporočil, s katerimi goljufi odjemalce pod pretvezo neporavnanih dolgov in groženj z odklopom elektrike poskušajo zavesti do razkritja osebnih podatkov ali plačila.

Družba GEN-I sporoča, da so zaznali več primerov SMS-sporočil, ki se predstavljajo kot uradna komunikacija podjetja, s katerimi neznanci poskušajo zlorabiti ime podjetja. Gre za poskuse spletnih goljufij, v katerih odjemalce pozivajo k plačilu domnevnih dolgov in jim grozijo z odklopom električne energije.

V GEN-I poudarjajo, da odjemalcem nikoli ne pošiljajo SMS-sporočil z zahtevami po vnosu bančnih podatkov. Prav tako svetujejo previdnost pri odpiranju povezav v sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, saj lahko uporabniki nehote razkrijejo osebne podatke.

Pisanje sporočil (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Podjetje svoje odjemalce o morebitnih neporavnanih obveznostih obvešča izključno po uradnih kanalih, kot sta elektronska ali redna pošta. Vsem, ki prejmejo sumljivo sporočilo, svetujejo, naj ga izbrišejo in nanj ne odgovarjajo.

Uporabniki lahko stanje svojih obveznosti vedno preverijo na portalu Moj GEN-I ali se obrnejo na brezplačno telefonsko številko 080 1558 oziroma elektronski naslov elektrika@gen-i.si.

