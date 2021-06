Družba Žonta je morala vrniti makedonski tovornjak, ki ga je zadrževala od decembra

Višje sodišče v Celju je zavrnilo pritožbo podjetja Žonta in pritrdilo prvostopenjskemu sodišču, ki je odločilo, da je šlo v primeru makedonskega tovornjaka, ki ga je omenjeno podjetje zadržalo decembra 2020, za motenje posesti. V sklepu sodišča piše, da morajo vozilo v roku treh dni vrniti in plačati dobrih 300 evrov stroškov. Voznik je tako v četrtek prišel po svoje vozilo in ga odpeljal domov.

Januarja smo poročali, da je odvetniška pisarna Igor Inkret iz Celja v imenu makedonskega avtoprevoznika Emša Šped vložila tožbo zoper podjetje Žonta, v kateri mu očita, da je kljub plačilu dogovorjenega zneska protipravno zadržalo makedonski tovornjak in prevozniku zaračunalo nenavadno visoke zneske za povsem nepotrebne storitve.

Prvostopenjsko sodišče je marca letos sklenilo, da je "tožena stranka motila tožečo stranko v njeni posesti tovornega vozila znamke Volvo" in odločilo, da je tožena stranka dolžna vzpostaviti prejšnje posestno stanje in tožeči stranki omogočiti posest nad motornim vozilom s tem, da ji ga izroči v roku treh dni. Sklenilo je tudi, da se toženi stranki v bodoče prepoveduje motenje tožeče stranke v njeni posesti omenjenega vozila. Podjetje Žonta, ki je vse očitke zanikalo, se je zoper zamudni sklep in sklep Okrajnega sodišča v Celju pritožilo. Kot pritožbeni razlog so uveljavljali bistvene kršitve določb pravdnega postopka ter zmotno uporabo materialnega prava. Trdili so, da je sodišče prve stopnje izdalo zamudni sklep, ne da bi za to obstajali zakonski pogoji. Tožena stranka ni prejela poziva na odgovor na tožbo, "le povabilo k postopku mediacije, ki mu je bila priložena tožba ter pet prilog, ki se nanašajo na tovorno vozilo". A Žonta s pritožbo ni uspel. Višje sodišče v Celju je namreč zdaj odločilo, da se pritožba zavrne in se potrdi izpodbijani zamudni sklep sodišča prve stopnje. "Tožena stranka mora tožeči stranki v roku 15 dni od prejema tega sklepa povrniti stroške odgovora na pritožbo v višini 317,12 evra, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči od prvega dne po izteku izpolnitvenega roka dalje do plačila," je sodišče zapisalo v obrazložitvi. Voznik je včeraj prišel po svoj tovornjak In kar je še bolj pomembno – odločitev višjega sodišča pomeni, da mora Žonta makedonskemu vozniku vrniti vozilo, ki ga zadržuje vse od decembra lani. Voznik je tako včeraj popoldne prišel ponj.

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right

"Veseli nas, da se po pol leta zaključuje spor z družbo Žonta d.o.o. in da je makedonski avtoprevoznik Emša Šped d.o.o. vendarle lahko prevzel svoje tovorno vozilo in ga odpeljal v Makedonijo. Višje sodišče v Celju je namreč odločilo, da je družba Žonta d.o.o., motila posest makedonskemu avtoprevozniku in od dne 10.12.2020 neupravičeno zadrževala tovorno vozilo v lasti naše stranke," so ob tem sporočili iz odvetniške pisarne Igor Inkret. "Veseli smo, da nas je odvetnik družbe Žonta d.o.o. takoj po prejemu sodne odločbe kontaktiral v zvezi z prevzemom vozila, prav tako pa upamo, da se bomo uspešno dogovorili tudi glede medsebojnih finančnih obveznosti," so še dodali. Pojasnili so, da je Emša Šped d.o.o. od zahtevanega zneska v višini cca 14.000 evrov 5.000 evrov poravnal že lani, to pa izključno zato, da je lahko prevzel prikolico, na kateri je bilo blago v lasti makedonske tovarne, ki ga je takrat v izogib ustavitvi proizvodnje nujno potrebovala. Pri tem je posredovalo tudi makedonsko veleposlaništvo. V kolikor se stranki ne bosta sporazumno dogovorili glede njunih medsebojnih finančnih obveznosti se bo zadeva nadaljevala na sodišču, je še sporočil. Odvetnik družbe Žonta: Tovornjaka nismo zadrževali Tudi odvetnik družbe Žonta Milan Krstić je za 24ur.com povedal, da so takoj, ko so prejeli odločitev višjega sodišča, poklicali odvetnika Emša Špeda, naj pridejo po tovornjak, za katerega Krstić še vedno pravi, da ga Žonta nikoli ni zadržaval. "Oni niso prišli ponj, tudi zdaj so zaradi nekih težav na meji zamujali tri dni," je še dodal. Krstić pravi, da pri vsem tem sploh ne vidi težav in da spora med njimi nikoli ni bilo, prav tako pri celotni zgodbi ni nastala nobena škoda, saj je podjetje Žonta makedonskemu prevozniku rešilo tudi tovor na tovornjaku. Je pa že napovedal nadaljnje korake – podjetje Žonta bo prevoznika, ki še ni plačal celotnega računa, tožilo. Spomnimo Decembra lani je imel makedonski voznik na avtocesti pri Podlehniku nesrečo. Tovornjak je bil poškodovan in ni bil v voznem stanju, prikolica je bila nekoliko poškodovana, tovor pa jo je odnesel brez poškodb. Na pomoč je priskočil tedaj še pogodbenik družbe Dars (pozneje je Dars z omenjenim podjetjem prekinil pogodbo, op. a.) – podjetje Žonta, ki je imelo koncesijo za odstranjevanje pokvarjenih vozil z avtocest, in sicer v najbližjo bazo. Ker se je nesreča zgodila pri Podlehniku, bi bilo smiselno, da tovornjak odpelje v bazo v Mariboru, a je podjetje Žonta tovornjak in prikolico peljalo v Celje, tovor pa na Vransko. Žonta je nato makedonskemu lastniku tovornjaka za opravljene storitve izstavila dva predračuna – enega v vrednosti 7.758 evrov in drugega za 6.320 evrov, skupaj torej 14.078 evrov. Makedonci so bili nad predračuni presenečeni, saj je bil, kot so zapisali v tožbi, znesek vleke previsok, prav tako pa jim ni bilo jasno, zakaj sta predračuna dva. Na prvem predračunu je podjetje Žonta izkazalo storitev vleke s specialnim vozilom do 10 ton za tri nočne in pet dnevnih ur (osem ur) in vleko s specialnim vozilom nad 15 ton, tri nočne in sedem dnevnih ur – skupno torej deset. Dopisali so še osem ur za reševanje z avtodvigalom, osem ur za pomoč na cesti in osem ur za spremstvo. V drugem predračunu pa je podjetje Žonta vse postavke zaračunalo na količino osem ur.

icon-expand To fotografijo nam je posredoval odvetnik družbe Žonta v dokaz, da je bila prikolica zelo poškodovana in neuporabna. FOTO: Žonta

"Tožena stranka bi morala po pogodbi imeti zagotovljeno vleko v bazi v okolici Maribora in bi na kraj dogodka lahko prišla v času okoli 30 minut. Prav toliko časa bi porabila za odvoz vozila nazaj," so odvetniki makedonskega voznika zapisali v tožbi. Ko je podjetje preverilo ure s pomočjo sistema GPS, ki ga je imel vgrajen tovornjak, se je pokazalo, da je bilo vozilo na mestu pri Celju v približno šestih urah in ne v osmih, kot je zaračunalo podjetje. Podjetje Žonta je torej prikazalo stroške treh vlek, pretovor, ki ni bil potreben, in delavce, ki prav tako niso bili potrebni. Tovor, ki je obstal v Sloveniji, je bil za makedonsko podjetje nujen, zato je le-to v Slovenijo poslalo nov tovornjak, da bi ga odpeljal. A podjetje Žonta ga ni želelo izročiti, dokler ne dobijo plačila zneska v višini 14.000 evrov. Ko se je lastnik začel pritoževati zaradi različnih predračunov, je podjetje Žonta vse izdalo na enem računu. Namesto 14.078 evrov je znesek potem znašal "le" 13.558 evrov. Nov makedonski voznik, ki je prišel po tovor, je nato prišel do prikolice, a tovora še vedno ni dobil. Po dolgih pregovarjanjih je moralo podjetje skleniti dogovor, takoj plačati 5.000 evrov in pri odvetniku kot "garancijo" pustiti še 7.000 evrov. Poškodovani tovornjak pa je vse do danes ostal na njihovem parkirišču, saj ga niso želeli izročiti. Na svojem dvorišču so ga zaparkirali z drugimi vozili, da ga ni bilo mogoče odpeljati. V Žonti so se na naše poročanje takrat odzvali s popolnoma drugačno zgodbo in trdili, da povzetek dogodkov, ki so navedeni v tožbi, ni točen. Odvetnik Krstić je tudi zanikal, da bi tovornjak protipravno zadrževali. "Družba ŽONTA d.o.o. ni prejela nobene ponudbe za plačilo razlike niti zahtevka za izročitev tovornjaka niti se ni nihče zglasil z željo, da prevzame tovornjak," je zapisal. Odvetnik je trdil tudi, da je podjetje moralo poskrbeti za blago, ki ni bilo trpežne narave. "Kam bi po vašem bilo treba odpeljati blago, ki je bilo občutljivo na vlago in za katerega je tudi lastnik prosil, da se Žonta potrudi in ga zavaruje? Blago je bilo odpeljano v skladišče na Vransko, na varno, in pri tem niso nastali nobeni večji stroški." Krstić je govoril tudi o popolnoma drugačnih zneskih, kot jih je možno videti v tožbi. Če je bilo tam govora o plačanih 5.000 evrih in preostalih 7.000 evrih, je odvetnik izpostavil, da se je znesek znižal za kar 2.000 evrov in da on več ne vidi težav. Družba Žonta je bila sicer vpletena v podobno zgodbo tudi z moldavijskim avtobusom:

Zaradi številnih pritožb, ki so jih prejeli, je Dars aprila z njimi prekinil pogodbo.