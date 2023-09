'Družbene krize in tehnološke inovacije večajo možnost zlorab otrok na spletu'

"Transakcijsko sekstanje", pornografija, spolno nadlegovanje otrok prek spleta ... Vse to je med seboj povezano, s tehnološkimi inovacijami in ob družbenih krizah pa tveganja za spolne zlorabe otrok na spletu le še naraščajo, so poudarili gostje že 13. strokovnega posveta o spolnih zlorabah otrok na spletu. Ob tem so spregovorili tudi o vplivu pandemije covida-19, o že izvedenih raziskavah, pa tudi o trendih in prihodnosti digitalnega sveta. Pa se znamo zaščititi pred nevarnostmi, ki jih prinaša?

Tveganja za spolne zlorabe otrok na spletu v zadnjih letih naraščajo tako zaradi tehnoloških inovacij kot tudi družbenih kriz, kot je bila na primer pandemija covida-19. A ob novih tveganjih se ponujajo tudi nova orodja, ki lahko pomagajo. Ključni med njimi, ki sta na voljo tudi slovenskim uporabnikom in uporabnicam, sta storitvi za preprečevanje in odstranjevanje deljenja posnetkov intimne narave "Take It Down" (takeitdown.ncmec.org) in "StopNCII.org" (stopncii.org).

icon-expand Zloraba otrok na spletu FOTO: Shutterstock

Obe storitvi delujeta tako, da mladostnik s pomočjo aplikacije naloži digitalni odtis intimnega posnetka oziroma fotografije, ki je bil objavljen na spletu ali ga skrbi, da bi lahko bil. Spletna družbena omrežja pa s pomočjo odtisa ne dovolijo objave spornega posnetka ali ga, če je do objave že prišlo, samodejno odstranijo. Ključno vlogo pri varnosti otrok pa igrajo tudi njihovi starši, za katere je pomembno, da se že sami seznanijo s tveganji, ki prežijo na njihove otroke na spletu, in o možnostih za ukrepanje v primeru incidentov. Nato pa o tveganjih seznanijo tudi svoje otroke. "Pomembno je, da si prizadevajo za odnos zaupanja, pri katerem se bo otrok, če se bo na spletu znašel v stiski, nemudoma obrnil nanje," so poudarili na 13. strokovnem posvetu o spolnih zlorabah otrok.

Staršem svetujejo, naj če so bili njihovi otroci žrtve kaznivega dejanja, o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo. "Le skupaj bomo lahko olajšali situacijo vsem otrokom, ki se znajdejo v položaju, ko ne najdejo več rešitve," so jasni. Pandemija je storilcem olajšala dostop do potencialnih žrtev, slednjim pa omejila dostop do zaščite Kriminologinja dr. Elena Martellozzo z britanske Univerze Middlesex je ob tem poudarila, da je pornografija osrednji vir spoznavanja s spolnostjo za mnoge mlade, saj jo mnogi odkrijejo, še preden se srečajo s spolnostjo – morda celo preden se poljubijo ali držijo za roke s partnerjem. Emilie Coomans z belgijske organizacije za pogrešane in spolno izkoriščane otroke Child Focus pa je predstavila hitro naraščajoč fenomen "transakcijskega sekstanja" – izmenjave spolnih vsebin za denar. Za omejevanje tega pojava je po njenih besedah ključno več transparentnosti o delovanju algoritmov družbenih omrežij in ustrezni ukrepi s strani ponudnikov internetnih storitev. "Otroke in mladino moramo podpirati pri razvijanju njihove spolne identitete v varnem okolju ter ob tem z njimi razviti pogovor tudi o temi transakcijskega sekstanja in z njim povezanimi tveganji. Na družbeni ravni pa je ključno ozaveščanje o spolnih stereotipih in seksualizaciji kulture," je prepričana Coomansova.

icon-expand Otrok na spletu FOTO: Shutterstock