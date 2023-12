Novi mestni plakati po vsej državi: Petarde? Ne, hvala!

Letošnja kampanja si aktivno prizadeva k spodbujanju empatije do štirinožnih prijateljev, so sporočili iz družbe TAM-TAM. S tem namenom so zasnovali mestne plakate, ki so nameščeni po vsej državi in na katerih je podoba dveh lebdečih helijevih balonov v obliki psa in mačke, ki simbolizirata njihovo ranljivost in potrebo po zaščiti pred glasnimi in nepričakovanimi zvoki, sta pojasnila avtorja Jan Omahen in Ljubo Bratina.

V TAM-TAM ocenjujejo, da so bili v času trajanja projekta doseženi veliki premiki in mejniki, kot je poglobljeno in razširjeno razumevanje škodljivih in ogrožajočih posledic pirotehnike na ranljive skupine, živali, okolje in navsezadnje uporabnike, pa tudi opustitev ognjemeta v nekaterih slovenskih občinah in odločitev trgovcev, da se odrečejo prodaji pirotehnike.