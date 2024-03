Družbenopolitične posledice nezdravljenih travm

V današnjem času se vse pogosteje srečujemo z besedo travma. Opaziti je, da se mnogi vse bolj zavedamo, da nerešeni vzorci, nenaslovljene travme in nezaceljene rane močno vplivajo na naše vsakdanje življenje; na partnerske, prijateljske in družinske odnose, na odnos do sebe in drugih bitij, na odnos do stvari in okolja ter navsezadnje tudi na naše telesno in mentalno zdravje.

Četudi je področje travm zelo kompleksno in široko, v našem razumevanju travme niso nekaj, kar se nam zgodi, ampak tisto, kar se zgodi v nas ob določenem dogodku. Travme zato najbolj ustrezno definiramo kot odzive, ki ob določeni izkušnji preplavijo naše individualne in kolektivne živčne sisteme in so tako v naših fizičnih in družbenih telesih. Ker pa pri travmah ne gre za dogodek kot tak, temveč za naš notranji fizični, čustveni, duhovni in psihični odziv na ta dogodek, lahko vidimo, da ima vsakdo med nami določen vidik nenaslovljene ali celo neozaveščene travme, pa naj gre za očiten primer, kot je denimo vojak, ki se vrne iz vojne in se sooča s posttravmatsko motnjo, ali manj očiten primer travme otroka čustveno nedostopnih staršev. Travme so lahko individualne, lahko pa tudi zgodovinske, kolektivne ali medgeneracijske in so prav zato zelo kompleksne, globoke in med seboj močno prepletene, kot take pa ne vplivajo zgolj na posameznika, ampak na celotno družbo. Četudi se s travmami danes ukvarjamo predvsem na individualni ravni in četudi smo vse bolj informirani o travmah ter o postopkih za zdravljenje le-teh, se pojavlja vse večja potreba po umestitvi travm v širši družbeni kontekst. Navsezadnje tudi genocidi v Kongu, Sudanu, Mjanmaru in Palestini ter vsa družbenopolitična, okoljska in socialna trenja ter vojne od nas zahtevajo, da začnemo travme obravnavati v širšem kontekstu. Kajti če se s travmami ukvarjamo zgolj na individualni ravni, ne samo da jih ne moremo ustrezno nasloviti, zdraviti ali celo preprečiti, ampak spregledamo dejstvo, da živimo v močno disfunkcionalni družbi, ki normalizira vse možne oblike nasilja, potlačevanja, disociacij, izkoriščanja, zlorab, laži, vojn in navsezadnje tudi genocidov, s čimer kot posamezniki nikakor ne moremo in ne smemo biti zadovoljni. Omenjena družbena realnost tako ne vpliva samo na družbo kot tako, ampak tudi na fiziologijo in psihologijo vsakega posameznika in ni naključje, da se je v zadnjih letih povsod po svetu močno povečalo tako število kroničnih fizičnih in psihičnih bolezni kot tudi družbenopolitičnih konfliktov in vojn.

Četudi danes poznamo mnogo pristopov za obravnavo in zdravljenje travm, se jih še vedno lotevamo predvsem na individualni ravni ter v okviru obstoječih terapevtskih pristopov, ki niso nujno najbolj uspešni in so običajno precej dolgotrajni. FOTO: Adobe Stock icon-expand

Eden izmed razlogov, zakaj se danes travm še vedno lotevamo skorajda izključno na individualni ravni, je, da živimo v atomizirani in individualistični družbi, ki nam vsiljuje idejo, da so naše duševne in fizične stiske znak osebnih težav, neuspehov in individualnih travm ter da smo zanje odgovorni sami, četudi dobro vemo, da mnoge travme posredno ali neposredno izhajajo iz družbenih ali celo ideoloških predpostavk. Zavedati se moramo, da nas obkrožajo politični, gospodarski in zgodovinski sistemi, pa tudi družbene norme, prepričanja in prakse, ki jih ponotranjamo in močno vplivajo na nas, ne glede na to, ali se tega zavedamo ali ne. Najbolj očiten in v tem trenutku skrb vzbujajoč primer tega so dolgoletni zločini ter genocid v Palestini, kjer se jasno kaže dinamika nerešene travme holokavsta, ki je iz bolečine ljudi prerasla v okupacijo, globoko sovraštvo, dolgotrajno nasilje in navsezadnje v genocid, ob katerem je svet upravičeno obnemel. V primeru nerešene travme holokavsta pa se nam kaže še en zapostavljen vidik travme – vse več študij dokazuje, da se travme ne samo prenašajo na naslednje generacije, temveč so kumulativne. To pomeni, da če se predniki ne soočijo s travmami, in redki zares se, se travme ne samo prenesejo na njihove potomce, ampak se pri njih še poglobijo. Znanstvenikom je uspelo celo dokazati, da potomci tistih, ki so preživeli travmatsko izkušnjo holokavsta, prevzamejo fizične in čustvene simptome travm, ki jih sami niso neposredno doživeli. Judovska kultura in religija pozna celo rek, ki pravi: očetje jedo kislo grozdje, zobje otrok pa so skominasti. V primeru genocida v Palestini se jasno kaže tudi, da prav tisti, ki so neposredno doživeli travmo holokavsta ali pa so jo prevzeli od prednikov, sedaj izvajajo enake zločine nad palestinskim ljudstvom – mnogi, ki so posredno preko prednikov ali neposredno z lastno izkušnjo doživeli nacistične zločine, tako ne ostanejo nujno zgolj žrtve teh zločinov, ampak tudi potencialni storilci. Jung se prav zato nikoli ni naveličal opozarjati na nevarnost, ki nam preti, če množice ljudi potonejo v skupno nezavedno, kjer so nerazrešene travme, in določijo ali celo ustvarijo skupnega sovražnika, nato pa postanejo sokrivi in soodgovorni za zločine. Pri vsem tem igra pomembno vlogo tudi popularna ideja, ki pravi, da čas celi rane – travme ter da v odnosu do travm ni treba ničesar storiti, ker se bodo s časoma že same razrešile. Ta ideja ni samo napačna, ampak tudi zelo nevarna. Danes namreč živimo v času močno poglobljenih travm, ki neosvetljene in nenaslovljene prebivajo tako v nezavednem posameznika kot tudi družbe. Razumeti pa moramo, da prav tragične individualne izkušnje in nerešene kolektivne travme ustvarjajo plodna tla za pojav (novih) zločinov. Ti zločini, ki smo jim v tem trenutku priča povsod po svetu, pa ne samo poglabljajo že obstoječe travme, temveč ustvarjajo vedno nove in nove.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus političnega think tanka Inštitut za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.