'Druženje politikov in športnikov brez mask je slab zgled javnosti'

Vlada je zaradi povečanja števila okužb sprejela odlok, ki določa obvezno nošenje mask tudi v odprtih javnih prostorih, če ni mogoče zagotoviti dveh metrov varnostne razdalje. Maske so od zdaj obvezne tudi za učence od 7. razreda, če ne bo mogoče zagotoviti varnostne razdalje metra in pol. Lokali so od ponedeljka lahko odprti le do 22.30. Vlada je prav tako 17. septembra sprejela priporočilo, naj se ob in po javnih dogodkih ne organizirajo zakuske.

Na dobrodelni prireditvi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) pa se zdi, da odlok vlade ni bil spoštovan. Gostje brez maske, ki ne upoštevajo varnostne razdalje. Med njimi ministrica za šolstvo, predsednik Uefe, visoki funkcionarji Mednarodnega olimpijskega komiteja in drugi.

"S tem so dali izredno slab zgled, ker gre za športnike in politike. Seveda se ne da jesti z maskami, vendar pozivamo, da ni pogostitev na takšnih dogodkih in da so vsi zgled javnosti," je na današnji novinarski konferenci povedala Bojana Beović.

Na Olimpijskem komiteju Slovenije so nam povedali, da so za izvedbo dogodka dobili dovoljenje NIJZ, da je bila med gosti zagotovljena primerna razdalja, maske da so nosili vse do miz ter jih nato tam sneli. Na vhodu je bilo tudi na voljo razkužilo. Za pojasnila smo se obrnili tudi neposredno na ministrico za šolstvo Simono Kustec.

Z ministrstva za šolstvo so sporočili, da se ministrica iskreno opravičuje in ji je zelo žal, ker na včerajšnjem dogodku ni nosila zaščitne maske."Po zagotovilih organizatorja so prireditev organizirali skladno s priporočili in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ministrica se bo iz zaščitnih razlogov testirala na covid-19," so sporočili z ministrstva. Obrnili smo se tudi na zdravstveni inšpektorat ter NIJZ. Odgovore še čakamo.

Na domnevno neupoštevanje ukrepov so se odzvali tudi v politiki. Premier Janez Janša je na Twitterju zapisal, da je nošenje mask v zaprtih javnih prostorih obvezno. "Razumljivo je, da med večerjo ne moreš imeti nadete (maske). A je v sklepih dne 17. 09. 2020 vlada resno priporočila, naj se ob javnih dogodkih ne organizirajo zakuske." Za (ne)upoštevanje navodil so odgovorni organizatorji, je še dodal Janša.