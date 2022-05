'Druženje z berači, tatovi in poceni prostitutkami mi je dalo sijajno podlago za poklic'

V času vlade Janeza Janše je kritiziral njegov način vladanja. "Prejšnji režim sem ostro kritiziral, zdaj pa naj se oglasijo tisti, ki se prej niso upali," o kritikah danes pravi Čeferin, ki na vprašanje, ali bo enako kritičen tudi do nastajajoče vlade, odgovarja: "Vedno sem se boril proti vsakemu režimu."

Nekaj mesecev pred volitvami so na parkirišču pred njegovo pisarno našli goloba z odrezano glavo. Kako je sam doživljal ta dogodek in kakšna je njegova politična usmerjenost?

V pogovoru je razkril tudi ganljivo srečanje s Pedrom Opeko na Madagaskarju in povedal, ali je v vseh primerih, pri katerih je sodeloval kot odvetnik, verjel, da je njegov klient nedolžen. Razložil je, zakaj že 20 let brezplačno zagovarja Ivana Perića in kako pogosto je z njim v stiku. Ali lahko odvetnik stori res vse, kar je v okviru zakona, da bi rešil obtoženca?

V njegovi biografiji z naslovom Nespodobni odvetnik: biografija dr. Petra Čeferina lahko preberemo, da je več let popival in se zabaval. Večkrat je bil tudi zaprt do streznitve. "Pozimi sem bil v vseh treh arestih do streznitve v Ljubljani. Bilo je strahotno mraz in ulegel sem se med dva najdebelejša berača, da smo se vsi tirje greli. Izkoristili smo priložnost, da smo ostali živi. To moje druženje z dnom, z berači, tatovi in poceni prostitutkami, mi je dalo sijano podlago za poklic," se spominja. Nato se je odločil, da se bo popolnoma odpovedal alkoholu. "40 let nisem dal v usta niti bonbona z likerjem," priznava danes. Zakaj se je odločil za tako strogo potezo in kakšen odnos do alkohola ima danes?

Na svoja sinova Roka in Aleksandra ter hčer Petro je zelo ponosen. Sina Roka opiše kot "študioznega" in modrega, Petro kot odlično znanstvenico, vendar nežno osebo, Aleksandra pa kot rojenega voditelja. Zakaj ga je v času propadlega poskusa ustanovitve nogometne Superlige skrbelo za Aleksandra in kaj meni o številnih vzdevkih, s katerimi ga opisujejo?

Oddaja Ena na ena bo na sporedu v soboto ob 17.50 na POP TV in VOYO.