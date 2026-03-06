Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Družina Poldeta Bibiča obsoja zlorabo njegove podobe v politične namene

Ljubljana, 06. 03. 2026 12.33 pred 37 minutami 2 min branja 9

Avtor:
U.Z.
Polde Bibič

Družina Bibič je sporočila, da odločno obsoja uporabo podobe njihovega očeta in dedka Poldeta Bibiča, ki se je pojavila na nekaterih predvolilnih plakatih. Ob silhueti Maleka in Vanča iz filma Moj ata, socialistični kulak avtor z besedilom nasprotuje Gibanju Svoboda.

Eden od podpornikov desnega pola v času predvolilne kampanje volivce nagovarja iz jumbo plakatov z dvema moškima silhuetama iz filma Moj ata, socialistični kulak. "V Svobodi nikoli ne veš ... lahko te zaprejo za eno napačno besedo, en kos mesa," piše na njih. Dodan je ključnik #nismofejk.

Ob tem se je oglasila družina Poldeta Bibiča in zlorabo njegove podobe obsodila. "Polde Bibič je bil eden najvidnejših slovenskih gledaliških in filmskih igralcev, prejemnik najvišjih umetniških priznanj in ustvarjalec, ki je s svojim delom močno zaznamoval slovenski kulturni prostor. Takšna raba njegove podobe in umetniške zapuščine je zato nedopustna ter predstavlja zlorabo kulturne dediščine za potrebe cenene politične propagande," so zapisale njegova hčerka Katarina Bibič ter vnukinji Nina Rakovec in Tina Eržen.

Polde Bibič
Polde Bibič
FOTO: POP TV

Pojasnile so, da družina za uporabo njegove podobe v omenjenem kontekstu ni dala nobenega soglasja ali dovoljenja.

Slovenski prostor si po njihovih besedah zasluži politiko, ki spoštuje kulturo, ustvarjalce in dostojanstvo ljudi. "Zato ne bomo nikoli dopustili, da spomin na našega očeta in dedija postane orodje političnih manipulacij in razpihovanja sovraštva. Tisti, ki so Poldeta poznali, dobro vedo, kakšen odnos je imel do kulture, ljudi in politike," so še zapisale.

Večer je medtem objavil zapis Toneta Partljiča, ki pravi, da njegovo literarno delovanje noče imeti nič s političnimi volilnimi spopadi. "Če bi bili Slovenci podobni očitkom drug o drugem v predvolilni tekmi, si ne zaslužimo niti svoje države in še narodnosti ne. Da pa ljudje s tako pametjo in sovraštvom do druge polovice volivcev uporabijo mojo komedijo, četudi obstaja zakon o avtorskih pravicah, za netenje sovraštva proti drugi stranki in drugače mislečim Slovencem, je žalitev za avtorja in literarno delo.

družina polde bibič plakati zloraba podobe politika
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mptour
06. 03. 2026 13.16
Dno morale desnice nima meja.
Odgovori
0 0
yss
06. 03. 2026 13.15
Žal stranki SDS , ki seveda razume kulturo na svoj način in, ki vidi najvišjega predstavnika le-te v svojem hišnem kulturnem ministri Vasku Simonitiju pač ni nič sveto. Gazijo po vsem,po spomenikih, plakatih, socialnih obrežjih, TV ,radio in pisnih medijih, da povzdigujejo svojo "kulturo". Bog se jih usmili..
Odgovori
0 0
Klovni...
06. 03. 2026 13.12
To je Malek pa ne Bibič
Odgovori
+1
1 0
kor22
06. 03. 2026 13.09
Glede nq to da so narocniki plakata utisani s strani vladajoce stranke, potem ocitno podpirajo cenzuro in svobodo govora. Enako velja za partljiča. Ampak od umetnikov tak druga ni za pričakovat
Odgovori
-1
1 2
ptuj.si
06. 03. 2026 13.09
Policija je pod golobom res v razsulu, kar sredi križišča ubijejo človeka. Ga niso mogli s paralizatorjem ali pa ustreliti v nogo? Gremo kar 3 strele v prsa.
Odgovori
-2
1 3
Deathstar
06. 03. 2026 13.14
EDINO PRAVILNO! Ta psihič se je že zdravil, pa ponovil napad z noži...je taka oseba za v družbo? NE!!
Odgovori
-1
0 1
Deathstar
06. 03. 2026 13.16
Pravilno! Jaz bi ga tudi če bi z noži prot meni tekel....
Odgovori
0 0
Bezigrad2005
06. 03. 2026 13.17
…ne vem kaj bi Hojs reku …drugic ko te bo kdo stihnu pa jokaj kaj dela policija…
Odgovori
0 0
Hc4life
06. 03. 2026 13.08
Svoboda je opij za ljudstvo
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
Bliža se tekma, kjer bo Prevc ponovno navdušil
Bliža se tekma, kjer bo Prevc ponovno navdušil
vizita
Portal
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
moskisvet
Portal
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
dominvrt
Portal
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Ideja za okusno in poceni kosilo
Ideja za okusno in poceni kosilo
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551