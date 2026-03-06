Družina Poldeta Bibiča obsoja zlorabo njegove podobe v politične namene

Ob tem se je oglasila družina Poldeta Bibiča in zlorabo njegove podobe obsodila. " Polde Bibič je bil eden najvidnejših slovenskih gledaliških in filmskih igralcev, prejemnik najvišjih umetniških priznanj in ustvarjalec, ki je s svojim delom močno zaznamoval slovenski kulturni prostor. Takšna raba njegove podobe in umetniške zapuščine je zato nedopustna ter predstavlja zlorabo kulturne dediščine za potrebe cenene politične propagande," so zapisale njegova hčerka Katarina Bibič ter vnukinji Nina Rakovec in Tina Eržen .

Eden od podpornikov desnega pola v času predvolilne kampanje volivce nagovarja iz jumbo plakatov z dvema moškima silhuetama iz filma Moj ata, socialistični kulak. "V Svobodi nikoli ne veš ... lahko te zaprejo za eno napačno besedo, en kos mesa," piše na njih. Dodan je ključnik #nismofejk.

Pojasnile so, da družina za uporabo njegove podobe v omenjenem kontekstu ni dala nobenega soglasja ali dovoljenja.

Slovenski prostor si po njihovih besedah zasluži politiko, ki spoštuje kulturo, ustvarjalce in dostojanstvo ljudi. "Zato ne bomo nikoli dopustili, da spomin na našega očeta in dedija postane orodje političnih manipulacij in razpihovanja sovraštva. Tisti, ki so Poldeta poznali, dobro vedo, kakšen odnos je imel do kulture, ljudi in politike," so še zapisale.

Večer je medtem objavil zapis Toneta Partljiča, ki pravi, da njegovo literarno delovanje noče imeti nič s političnimi volilnimi spopadi. "Če bi bili Slovenci podobni očitkom drug o drugem v predvolilni tekmi, si ne zaslužimo niti svoje države in še narodnosti ne. Da pa ljudje s tako pametjo in sovraštvom do druge polovice volivcev uporabijo mojo komedijo, četudi obstaja zakon o avtorskih pravicah, za netenje sovraštva proti drugi stranki in drugače mislečim Slovencem, je žalitev za avtorja in literarno delo."