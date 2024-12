Družina iz Logatca, ki je v požaru izgubila dom, potrebuje pomoč

Gasilci PGD Dolnji Logatec so 12. decembra nekaj pred 1. uro zjutraj prejeli poziv, da gori hiša v Logatcu, in nemudoma odhiteli na teren. Iz goreče stavbe so odnesli nepokretno osebo in dve težje pokretni osebi in jim tako rešili življenje.

Gasilci so povedali, da se je požar zelo hitro širil, ogenj pa se je razširil tudi na sosednji objekt, zato so jim na pomoč priskočili še gasilci iz PGD Gorenji Logatec, PGD Rovte, enoto Petkovec in PGD Vrhnika. Čeprav so požar uspešno pogasili, pa je bila škoda na objektih zelo velika. Hiša, iz katere so rešili tri osebe, ni primerna za bivanje, v drugem objektu pa je bilo uničenih več hotelskih sob.