Družina, ki vsako leto prepotuje 16 tisoč kilometrov za obisk domovine svojega očeta

Ali hodite na dopust vselej v isti kraj in koliko kilometrov preprotujete do tja? Družina Šraj bi v odgovor na prvo vprašanje izstrelila: Da, vedno v Radovljico. Na drugo pa: Do tja imamo skoraj 16 tisoč kilometrov. Šrajevi so namreč iz Avstralije, a se vsako leto vračajo v domovino očeta Pavla.

Pavel Šraj je bil na rodno grudo tako navezan, da je ljubezen do nje predal najprej na ženo, Avstralko irskih korenin, nato pa še na tri otroke. Vsi odlično govorijo slovensko, žena Sherrill se je jezika naučila v pičlem mesecu in pol s plošč in iz knjig. Zdaj odrasli otroci, ki imajo vsi slovenska imena, pa slovenščino učijo tudi svoje partnerje.