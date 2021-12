Družina malega Urbana sporoča: prvi rezultati razvoja genske terapije so vzpodbudni

Dveletnik, ki ima edini v Sloveniji zelo redek sindrom, brez zdravila nikoli ne bi hodil ali govoril. A če bodo tudi dodatne raziskave in nato še testiranja na zadnjih predkliničnih modelih, uspešni, bi Urban lahko v letu in pol dobil terapijo, ki mu bo spremenila življenje. Slovenski strokovnjaki, ki poleg avstralskih in ameriških sodelujejo pri projektu, pa že razmišljajo, da bi v Sloveniji vzpostavili center za gensko in celično terapijo, da bi Slovenci v bodoče hitreje, predvsem pa lažje prišli do najsodobnejših metod zdravljenja.