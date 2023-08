Družina šestmesečnega Oskarja z redko boleznijo čez noč izgubila vse

Iz okolice Ljubnega ob Savinji v Zgornji Savinjski dolini prihaja še ena žalostna zgodba družine, ki jo je prizadela nedavna ujma. Katastrofalne poplave so namreč petčlanski članski družini povsem uničile dom in kmetijo, ki je bila za njih tudi vir preživetja.

Oskarjeva starša Nejc in Urška sta otroke pred smrtonosnim plazom, ki je zasul njihovo hišo, rešila zadnji hip, tako da so z otroki skupaj z Nejčevimi starimi starši in bratom zbežali iz hiše po hribu. Ker mora biti Oskar priklopljen na aparat, prek katerega dobiva umetno hrano, so mu življenje rešili s helikopterjem, ki ga je pripeljal v bolnišnico. Ko je mama Urška z Oskarjem prišla nazaj iz bolnišnice, njihove hiše ni bilo več, od nje so ostale samo ruševine, celotna kmetija pa je v popolnem razdejanju in uničena. Družina je tako v eni noči izgubila vse, kar je imela.

"Ko smo naslednje jutro po poplavah prišli do hiše, smo samo stali in nemo gledali. Prizor je bil grozljiv, plaz je našo hišo in ostale kmetijske stavbe, ki so sestavljale našo kmetijo, zasul do višine petih metrov in jih povsem uničil. V hišo, ki sva jo za najine otroke ravno uredila v dom, sva bila vseljena samo tri tedne, Urška je v kuhinji le nekajkrat skuhala kosilo. Ko je z Oskarjem prišla nazaj iz bolnišnice, hiša ni več stala, bila je že porušena," se spominja Nejc. "Sedaj se lahko zanašamo le še na pomoč ljudi, saj bomo od zavarovalnice dobili zgolj dobrih 10.000 evrov," je dodal.