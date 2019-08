Zavašnik po policijski raciji še naprej sprejema turiste

Sončno dopoldne in Roberta Tomasa Zavašnika ujamemo v prvi od šestih počitniških enot, ki so zrasle v neposredni bližini nekdanje diskoteke Lipa. Po blazinah in odejah na verandi sodeč - vneto čisti pred prihodom novih gostov. In - prav nič mu ni všeč, da tam spet vidi našo kamero ...

Noče se odzvati na naše nedavno razkritje, da je pred dvanajstimi leti njegov oče, Franc Zavašnik, celotno domačijo obremenil s hipotekami. Zaradi česar je domača hiša Zavašnikov že last DBS Leasinga, vse ostale parcele pa bodo, ker Zavašniki niso odplačevali zneskov po pogodbi, na dražbo dali po sodnih počitnicah, kot je sporočilo ljubljansko okrajno sodišče.

Skupaj za skoraj 600 tisočakov je bilo zneskov v več pogodbah z leasing hišo, odplačali pa naj ne bi Zavašnikovi praktično nič. In čeprav se posledic neodplačevanja očitno zavedajo, saj so se na sodne sklepe o izvršbi, kar v praksi pomeni deložacijo, pritoževali - pa je tu, po tragediji, najprej zaživel bar, nato so začeli tržiti parkirišče in zdaj so postavili še počitniške enote. Zavašnik pa je še v ponedeljek zatrjeval: "Vi ste mene vprašali, če imam vse papirje, jaz rečem, da imam vse papirje."

Takole v neposredni bližini kampa, kot naselju počitniških enot pravi Zavašnik, Village Lipo išče še ena nemška družina ... Čeprav so se namreč občinski in državni inšpektorji pod taktirko okoljskega ministra in medvoškega župana dogovorili, da bodo proti Zavašnikovim nedavnim podvigom ukrepali, se namreč zaenkrat ne spremeni - prav nič.