Družina Žgajnar zavrača očitke glede izliva gnojevke

"Žal je človek pokazal svojo neumnost in to narava zelo težko sprejema," je v četrtek dejal Curk.

Družina Žgajnar je prek odvetnice v izjavi za javnost opozorila, da je ta izjava, iz katere so razbrali, da se je stena lagune z gnojevko zgodila zaradi človeške neumnosti, najmanj neprimerna, saj da do danes ni bil ugotovljen vzrok za nesrečo.

V družini Žgajnar so sicer zaskrbljeni nad, kot poudarjajo, neresničnimi izjavami oseb, ki niso bile neposredno vpletene v dogajanje in ne poznajo pravih dejstev. "Izjave, ki ne odražajo resničnega dejanskega stanja, pa povzročajo izključno paniko, prav tako pa škodijo dobremu imenu in ugledu kmetije Žgajnar," so navedli.

Ob tem so zatrdili, da so se po izlivu sami s pomočjo prijateljev in brez pomoči ali posredovanja civilne zaščite odzvali takoj in s postavitvijo zemeljskih preprek oziroma izkopov jarkov preprečili hujše izlivanje.