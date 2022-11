Družinam prvi draginjski dodatek za otroke

Država bo prvič izplačala draginjski dodatek za otroke. Nakazala ga bo družinam z otroki, upravičenim do otroškega dodatka, in sicer v višini dodatka, ki ga dobijo za prvega otroka, od najmanj 21 do največ 123 evrov. Do draginjskega dodatka so upravičene tudi rejniške družine za otroke do 18 leta. Sledili bosta še dve izplačili.

Družina mora upravičenost do draginjskega dodatka za otroke izkazovati z veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober, november in december 2022. Dodatek bo prejela za vse otroke, za katere je upravičena do otroškega dodatka. icon-expand Vlada je draginjski dodatek za otroke sprejela z namenom, da bi v času draginje pomagala družinam. FOTO: Shutterstock Otroški dodatek za prvega otroka je odvisen od dohodkovnega razreda in se giblje od 21 do 123 evrov. Če je torej družina umeščena v prvi dohodkovni razred in ima tri otroke, bo prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evra, torej trikrat po 122,79 evra, so primer nedavno predstavili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Višino draginjskega si je mogoče izračunati na spletnem mestu gov.si. Izplačilo bo avtomatično, kar pomeni, da vloge ni bilo treba oddati. Draginjski dodatek se tudi ne bo upošteval pri pravicah iz javnih sredstev, dohodnini in ne bo predmet izvršb.