Družini Janković odpisali skoraj 29 milijonov evrov dolga

Kako pa lahko z milijonskimi minusi postaneš solventen in celo dosežeš odpis dolgov? Poslovni imperij družine Janković jo je odnesel skoraj brez praske. Potrjena je še zadnja poenostavljena prisilna poravnava, tokrat nad Electo Holdingom, kar pomeni, da je tako kot v primeru Electe Inženiring in Electe Naložbe odpisanih 95 odstotkov dolga, skupaj skoraj 29 milijonov evrov.

Milijonski dolgovi, v katere sta družinska podjetja spravila sinova Janković, so odpisani. Potrjena poenostavljena prisilka v Electi Holdingu, Inženiringu in Naložbah pomeni 95-odstotni odpis dolgov v vsakem od treh podjetij in prav v vsakem naj bi ključno vlogo odigral javnosti neznan poslovnež Jan Bec. Leta 2010g donator županske kampanje Zorana Jankovića, nato pa vedno večkrat z enim od svojih podjetij v vlogi rešitelja družine Janković, ki odkupuje terjatve drugih upnikov, v zadnjem primeru je v to prepričal celo avstrijsko slabo banko Heto, ki ga je pred tem večkrat označila za fiktivnega upnika.

Damjan Janković FOTO: POP TV

Če poenostavimo: gre za enak princip kot pred štirimi leti, ko so na dražbi prodajali avtomobila v lasti Damjana Jankovića. Daleč se nista odpeljala, saj ju je kupil njegov prijatelj. "Po informacijah, ki jih ima upnik, gre za dokaj usklajeno akcijo celotne družine," je takrat - leta 2012 - zadevo komentiral odvetnik upnika Bojan Pečenko.



Ne pozabimo, da je bila Electa do leta 2004 v rokah očeta. Že takrat sporno, saj je poslovala z Mercatorjem, ko ga je vodil prav oče Janković. Sinovoma je šla brez poravnane kupnine, zanimivo glede na to, da je KPK ugotovil ponavljajoči se vzorec, da podjetja v vplivnem krogu Electe na osebni račun Zorana Jankovića po naročilu le-tega izvajajo denarne transakcije, kadar je bil Jankovićev račun blizu nelikvidnosti.

Jankovićev zagovor FOTO: POP TV

In pojasnilo Jankovića takratnemu šefu protikorupcijske komisije (KPK)? "Lahko pokličem pa rečem: dragi moj sine, čas je, da kaj vrneš atu. To in to. In tako izgleda. In potem me sin prijazno obvesti, da bo lahko ali pa ne bo mogel." Jankovića tudi ni zanimalo, kako podjetja iz skupine Electa pridobijo sredstva, da mu jih nakažejo.



Sedanji predsednik KPK Boris Štefanec resno razmišlja, da bi znova predlagali možnost odpoklica župana.





Jure Janković FOTO: POP TV