Novičke iz Los Angelesa: Če bo vse po sreči, bo Kris dobil zdravilo še ta mesec

Na Instagram profilu sta objavila fotografijo nasmejanega fantka v vozičku in pripisala: "Kris pošilja pozdrav izpred klinike UCLA, kjer je imel včeraj zdravniški pregled. Če gre vse po sreči, mu bodo po besedah zdravnika zdravilo aplicirali še pred decembrom!

Ana Jerak in Matteo Zudich , starša malega Krisa , ki je združil Slovenijo, sta vse, ki polni pričakovanj spremljamo Krisovo zgodbo, obvestila o tem, kako napredujejo stvari v Los Angelesu, kamor so odšli na zdravljenje.

Objavo so seveda pospremili številni všečki in lepe želje, ki Krisu in njegovi družini v teh trenutkih zagotovo pridejo prav.

Kris bi sicer moral imeti zdravniški pregled že v petek, a so ga zaradi zasedenosti zdravnika prestavili na torek popoldan. Kot je znano, naj biveč kot dva milijona evrov vredno zdravilo ustavilo napredovanje njegove bolezni.

Družinica se je medtem iz hotela, v katerem je bivala doslej, preselila v apartma, ki ga je najela za en mesec. Fantkova mama je pred odhodom z letališča Brnik povedala, da bo bivanje tam precej lažje, saj mu bo lahko kuhala sama.