Družino Argeta Exclusive sta dopolnili dve novi imeni.

Enzo Smrekar , podpredsednik Atlantic Grupe za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo ter idejni oče Argete Exclusive, je ob predstavitvi novega okusa poudaril, da je namen Argete Exclusive pripeljati nova kulinarična obzorja do vseh »in mislim, da nam to odlično uspeva. Ponosen sem na pot, ki jo je blagovna znamka opravila do sedaj, predvsem pa me veseli, da je Argeta Exclusive postala sodobna znamka, ki zna spoštovati tradicijo kulinarike na eni strani in hkrati ustrezati okusom kupcev na drugi. To dokazuje tudi letošnji okus, ki, tako kot to znajo v Danilo gostilni, pomlajuje tradicijo in jo ohranja živo.«

Argeta Exclusive, prestižna linija blagovne znamke Argeta, je že od svojih začetkov močno vpeta v kulinarično sfero in s sodelovanjem z vrhunskimi chefi približuje pomen visoke kulinarike vsem, ki cenijo kakovost, dobre okuse in se radi predajajo gurmanskim užitkom. S tem Argeta Exclusive sledi svojemu temeljnemu poslanstvu: demokratizaciji vrhunske kulinarike in podpori razvoja potenciala visoke kulinarike.

Prva chefinja v družini Argeta Exclusive

Družini Argete Exclusive se je letos pridružila tudi prva chefinja: Nina Čarman iz gostilne in vinoteke Danilo, ki je skupaj z bratom Gašperjem Čarmanom, večkratnim nagrajenim slovenskim sommelierjem in lastnikom vinske trgovine eVino, ustvarila nov okus Argete Exclusive à la Nina Čarman. Chefinja Nina Čarman je za Argeto Exclusive nežnemu okusu posoške postrvi dodala izrazit pehtran in belo vino Sulec, ki ga je posebej za to priložnost ustvaril Gašper Čarman. Nina in Gašper sta tako lokalen in tradicionalen okus posoške postrvi in pehtrana dvignila na višjo raven s pridihom modernega.

Argeta Exclusive à la Nina Čarman je poklon slovenskim tradicionalnim okusom

»Pri mojem delu me navdihuje tradicija, zato sem za nov okus Argete Exclusive izbrala tradicionalne sestavine, ki sem jih pripravila na sodoben način. V Argeti Exclusive vas čakajo morda malce nenavadni okusi, predvsem pehtran, ki ga nismo vajeni v slani obliki, a izvrstno dopolni nežen okus posoške postrvi in ji doda čudovito aromo. Da pa bo vse skupaj lepo zaokroženo in zares polno, sva z Gašperjem pehtranu in soški postrvi dodala še vino Sulec,« je ob tej priložnosti povedala Nina Čarman.