Družino ob cesti napadle ose, pobegnili v drugo vozilo

Z Uprave RS za zaščito in reševanje je razvidno, da so bili ob 21.20 obveščeni o dogodku, v katerem so živali ogrožale ljudi.
Šlo je za ose, ki so na cestnem odseku Drnovo–Križaj v občini Krško napadle družino, ki se je z vozilom ustavila ob cesti. Ta se je zaradi tega zatekla v drugo vozilo.
Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka in preventivno opravili ogled vozila. Os do njihovega prihoda sicer ni bilo več.
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