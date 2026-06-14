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Družino ob cesti napadle ose, pobegnili v drugo vozilo

Krško, 14. 06. 2026 07.19 pred 20 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.P.
Ose

Pozno zvečer so krški gasilci posredovali v nenavadni intervenciji. Družino, ki se je z vozilom ustavila ob cesti, so napadle ose, zato so se zatekli v drugo vozilo in poklicali na pomoč.

Z Uprave RS za zaščito in reševanje je razvidno, da so bili ob 21.20 obveščeni o dogodku, v katerem so živali ogrožale ljudi.

Šlo je za ose, ki so na cestnem odseku Drnovo–Križaj v občini Krško napadle družino, ki se je z vozilom ustavila ob cesti. Ta se je zaradi tega zatekla v drugo vozilo.

Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka in preventivno opravili ogled vozila. Os do njihovega prihoda sicer ni bilo več.

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KOMENTARJI3

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August Landmesser
14. 06. 2026 08.22
prebivalci kerinovega grma se norčujejo iz gasilcev...Ali so se ustavili da naberejo jagode nič ne piše...
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Aijn Prenn
14. 06. 2026 08.20
Tule je šlo pa za eno okvirno potegavščino, bi rekel.
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105Bertone
14. 06. 2026 08.14
Šlo je za ose, ki so na cestnem odseku Drnovo – Križaj, občina Krško, ob cesti stoječo družino z vozilom napadle ose. Ose so napadle ose ob stoječi družini😄.
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