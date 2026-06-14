Družino ob cesti napadle ose, pobegnili v drugo vozilo

Z Uprave RS za zaščito in reševanje je razvidno, da so bili ob 21.20 obveščeni o dogodku, v katerem so živali ogrožale ljudi.

Šlo je za ose, ki so na cestnem odseku Drnovo–Križaj v občini Krško napadle družino, ki se je z vozilom ustavila ob cesti. Ta se je zaradi tega zatekla v drugo vozilo.

Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka in preventivno opravili ogled vozila. Os do njihovega prihoda sicer ni bilo več.