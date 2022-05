Družinska 'drama' na Snežniku: risa Blisk in Katalin sta oče in sin

Iz svoje ograde v gozd se je bliskovito pognal že deveti iz Romunije v Slovenijo in na Hrvaško doseljeni ris. Šestletni samec Blisk je dobil svoje ime, ker se tako bliskovito požene na svojo hrano, mogoče pa bo prav tako bliskovito poskrbel za nov naraščaj in s tem za ohranitev populacije. So pa genetske analize pokazale, da je Blisk oče iz Romunije leta 2020 priseljenega risa Katalina.

Danes so v snežniške gozdove spustili risjega samca Bliska, ki so ga poimenovali učenci OŠ Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice. Ime Blisk si je prislužil zato, ker tako bliskovito skoči na svoj plen. Blisk je iz Romunije v Slovenijo prispel 8. aprila, svoj začasni dom, kjer se je prilagajal na svoje novo okolje, pa je imel v obori na Snežniku. V času prilagajanja na svoje novo okolje so za risa skrbeli lovci iz lovišča s posebnim namenom Jelen.

icon-expand Snežniški gozdovi so bogatejši za novega risa. Odrasel samec, ki so ga v aprilu pripeljali iz Romunije, je tako skupno že deseti ris, ki so ga v okviru projekta LIFE Lynx preselili v Slovenijo. FOTO: Vedran Slijepčević VUKA LIFE Lynx

Oče in sin 'združena' v Sloveniji S pomočjo genetskih analiz so ugotovili, da je ris Blisk oče risa Katalina, ki so ga prav tako izpustili iz obore na Snežniku in je svoj teritorij vzpostavil na območju Menišije in Rakitniške planote. Tomaž Skrbinšek z biotehniške fakultete pojasnjuje: "Ko doselimo rise, ki so med seboj v bližnjem sorodu, ne dobimo enakega učinka, kot če bi doselili nesorodne rise. Sin polovico svoje DNA dobi od očeta, tako da pri doselitvi obeh dobimo podoben učinek za populacijo, kot če bi preselili enega in pol nesorodnega risa. Seveda pa lahko imata dva osebka več potomcev kot eden, kar pomeni več 'preseljenih genov', vključenih v našo, sicer ogroženo populacijo, tako da je učinek tudi pri takšni doselitvi sorodne živali znaten in pomemben."

icon-expand Ris Blisk ob prihodu v Slovenijo FOTO: Aleš Pičulin LIFE Lynx

Novi prebivalec snežniške obore je že deveti ris, preseljen iz Romunije v Slovenijo in na Hrvaško. Oziroma deseti med vsemi risi in risinjami, ki so jih priselili iz Romunije v Slovenijo. Ob prihodu v svojo novo domovino je tehtal kar 27 kilogramov, s čimer je eden največjih risov, kar so jih preselili v okviru projekta LIFE Lynx. Prvo mesto si deli z risom Trisom, ki je bil lansko leto preseljen v slovenske Alpe.

Bliska, ki je star okoli šest let, so v past ujeli 25. februarja.

icon-expand Ris Blisk v svoji obori. FOTO: Maja Sever - LIFE Lynx

V okviru projekta LIFE Lynx so do sedaj v naravo izpustili štirinajst risov: štiri na Hrvaškem in deset v Sloveniji. Vse doseljene rise spremljajo s pomočjo GPS telemetričnih ovratnic, s pomočjo katerih ugotavljajo, kako se risi vključujejo v populacijo. Rok Černe, vodja projekta LIFE Lynx z Zavoda za gozdove Slovenije, pojasni, "da je ris vključen v populacijo, ko vzpostavi teritorij na območju, kjer so prisotne tudi samice, ali ko z genetskimi analizami potrdimo, da je imel potomce". Ugotovili so, da se je pet od osmih risov, izpuščenih na območju Dinaridov v Sloveniji in na Hrvaškem (Goru, Boris, Katalin, Alojzije in Emil), uspešno vključilo v dinarski del populacije. Pet risov, ki so jih lansko leto izpustili v Alpah, pa je na dobri poti, da se vključijo v populacijo, saj se teritoriji samcev in samic na tem območju prekrivajo.

Dinarsko-JV alpska populacija risa je izumrla v začetku 20. stoletja. Glavni razlogi za to so bili lov, izguba habitatov in pomanjkanja plena. Ponovno je bila doseljena leta 1973, s preselitvijo šest živali iz slovaškega dela Karpatov v Slovenijo. Doselitev je bila na začetki zelo uspešna in živali so se razširile proti jugovzhodu na Hrvaško in v Bosno in Hercegovino, proti zahodu v Italijo ter proti severu v Avstrijo. Na žalost se je po nekaj desetletjih populacija začela zmanjševati. Glavna razloga za to sta parjenje v sorodstvu ter naključni tok frekvence genov.

Namen projekta LIFE Lynx je reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem. Časovni okvir projekta je od začetka julija 2017 do konca marca 2024, skupni proračun projekta pa 6,8 milijona evrov. Blisk je že deveti priseljeni ris v Slovenijo in na Hrvaško, prav tako imamo priseljene tudi tri risinje. Deset od njih je bilo priseljenih v Slovenijo, trije na Hrvaško. V naših gozdovih se tako podijo Goru, Katalin. Boris, Maks, Tris, Aida, Zois, Julija in Lenka. S Hrvaške na naše ozemlje pa je po manj kot letu dni prišel Doru in se odločil, da bo si svoj teritorij poiskal na območju Javornikov. Pred začetkom projekta je bila populacija risa izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so bili med seboj zelo sorodni. Stopnjo sorodnosti je bilo tako potrebno znižati, in sicer z doselitvijo zdravih osebkov iz druge, neogrožene populacije. V projektu v Slovenijo in na Hrvaško z mednarodnim sodelovanjem doseljujejo rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov ter s tem preprečujejo izumrtje naše populacije.

icon-expand FOTO: Aleš Pičulin icon-chevron-left icon-chevron-right