Družinska terapevtka: Aktivna drža je preventiva pred poglabljanjem duševnih stisk.

Že skoraj dve leti živimo v izrednih okoliščinah in duševnih stisk je zdaj več kot običajno, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnila Poljančeva. Dejala je, da so v porastu predvsem različne oblike tesnobe, depresivnosti, samopoškodovalnega vedenja, motenj hranjena, predvsem pa so tudi bistveno daljše čakalne vrste brezplačne psihosocialne in terapevtske pomoči.

Pred nami so prazniki, ki naj bi bili čas veselja, sreče, druženja z najdražjimi. Realnost je pogosto ravno obratna, stiske so še večje. Na koga bi morali biti v teh dneh posebej pozorni? "Na ljudi, ki so izgubili svoje bližnje ali kakšne zelo tesne prijatelje. Ti ljudje so v procesu žalovanja, ko si sami težko pomagajo. To je neko zahtevno obdobje, v katerem potrebujejo ramo koga drugega, da bi ta občutek stiske z empatijo vsaj deloma zmanjšali," je pojasnila Poljančeva.

Kako pa lahko pomagamo – ali si pomagamo? Začnimo pri otrocih in mladostnikih, ki so jih koronske omejitve, kot ugotavljate strokovnjaki, najbolj prizadele. Poljačneva je odgovorila, da jo najbolj veseli to, da so šole pri nas kljub širjenju koronavirusa odprte. "Je pa vseeno veliko karanten, kar meša štrene družinam. V tem primeru so posebej na udaru otroci, ker si vsi starši ne morejo privoščiti dopusta. Starši smo najpomembnejši, saj lahko otrokom in mladostnikom zagotavljamo neko pozitivnost, jih zvabljamo k različnim športom v naravi. Starši lahko skrbimo za navihano vzdušje, saj mladostniki potrebujejo sproščeno vzdušje."