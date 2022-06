Družinske in skupinske vikend vozovnice za potniški promet podaljšane za leto dni

Vikend vozovnica za družine in skupine potnikov do pet oziroma do 10 oseb, med katerimi je vsaj en otrok v starosti do 14 let, omogočajo neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih zaporednih dni. Cena vozovnice je 15 evrov za skupine do pet oseb in 30 evrov za skupine do 10 oseb.