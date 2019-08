Družinski dopust, kjer bodo otroci pozabili na mobitele in tablice

Šolske počitnice, vikendi in prosti čas se spreminjajo v nočno moro staršev! Kako pritegniti pozornost otrok in jih za nekaj ur odvrniti od njihove najljubše naprave? Terme Tuhelj nudijo digitalni detox, v katerem bo uživala celotna družina.

Ravnatelj cenjene britanske kraljeve šole v Wimbledonu, Andrew Halls, je pred nekaj leti izjavil, da je nekatere otroke globoko prizadela kultura, ki smo jo ustvarili − vse bolj trmast svet, kjer se empatija kot ena najpomembnejših človeških lastnosti, bori za preživetje. Strokovnjaki menijo, da se danes milijoni otrok soočajo s težavami v duševnem zdravju, v razredu pa so v povprečju trije takšni, zato je pred dvema letoma britansko ministrstvo za izobraževanje priporočilo, naj se šole vključijo v eksperimentalni učni program o čuječnosti. V slovenščino bi to lahko prevedli kot pozornost ali premišljenost, torej sposobnost, da se zavedamo vsega, kar se dogaja okoli nas, in to mirno in sproščeno sprejmemo s sočutjem.

Za krepitev zaupanja in povezanosti Zasvojenost z družbenimi mediji in napravami negativno vpliva na duševno in telesno zdravje otrok, kar potrjujejo številne svetovne študije, družinska potovanja pa so eden najboljših načinov, kako svojim otrokom zagotoviti minimalni odmerek digitalnega detoxa, hkrati pa povečati samozavest in medsebojno povezanost. Terme Tuhelj, privlačna destinacija v središču hrvaškega Zagorja, ponuja vsaj pet razlogov, zakaj bo vaš otrok pozabil na svojo najljubšo igro in vse vrste zaslonov. Vrnitev poletja v Vodnem mestu Odkar je v notranjih bazenih v Termah Tuhelj nastalo Vodno mesto, poletju ni konca. Barviti tobogani s številnimi brizgalniki in vodnimi igračami so najljubša zabava za otroke med tremi in desetimi leti, vodna kača in notranji tobogan Black Hole pa še posebej privlačita male adrenalinske odvisnike. Nič tako ne sprošča in odpravlja živčnosti, jeze in nestrpnosti kot plavanje, lebdenje ali vadba na vodi.

Hoja po vodi – tudi to je mogoče! Žoga Aquazorb je absolutni hit sezone! Otroci preprosto radi hodijo po vodi in z veseljem sodelujejo v vodni aerobiki. Zabavne vaje v vodi izboljšajo mišični tonus, so dobre za kondicijo in se priporočajo otrokom, ki imajo slabo držo in težave s hrbtenico. Veseli animatorji poskrbijo, da nikomur ni dolgčas, zato se lahko starši malo odpočijejo. Čokolada ni samo poslastica Barvanje nohtov v najljubši barvi so sanje vsake deklice, čokoladna masaža Tuhi pa ne diši le čudovito, ampak je dobra tudi za mišice in kožo, posebne masaže hrbta, rok in nog za otroke od 5 do 12 let pa hkrati sproščajo in razveseljujejo. Wellness in spa za otroke je eden najatraktivnejših programov v Termah Tuhelj. Tu boste odkrili, da je družinsko savnanje lahko zelo zabavno, vaši otroci pa bodo na takšnih počitnicah začeli osvajati zdrave navade.

Zabava za ustvarjalce, sprostitev za starše Umetnost in zdravje, s poudarkom na lokalnih zagorskih izdelkih, sta v središču kreativnih delavnic Art & Spa. Izdelava tradicionalnih lectovih srčkov, nakita, medenjakov iz gline, priprava zdravih piškotov in pijač so za otroke izziv, a s plesom, pesmijo, igranjem, iskanjem zaklada, branjem pravljic, pižama partyjem ali spustom po toboganu v dvonadstropni igralnici … bo dan zelo hitro minil.

S kolesom po Zagorju Je eden od odličnih načinov za družinsko preživljanje počitnic, za katerega ne potrebujete vrhunske kondicije. Kolesarjenje v naravi je zdrava dejavnost za vse generacije. Kolesarske poti hribovitega Zagorja niso ravne, vendar tudi niso zahtevne, na voljo pa so tudi poti za mestna in gorska kolesa. 15% popusta

