Družinski zdravniki in pediatri: Prenova obračunskih modelov povečuje obremenitve

Družinski zdravniki in pediatri opozorili pred posledicami prenove obračunskih modelov za zdravnike in bolnike

Zdravniki so v javnem pismu poudarili, da se strinjajo s cilji prenove obračunskih modelov ambulant pediatrije in družinske medicine. Opozorili pa so, da so bili predstavniki stroke in izvajalci, ki poznajo realne razmere na terenu, izključeni iz njihove priprave.

Meja, ko lahko posamezni družinski zdravnik ali pediater na primarni ravni zdravstva zavrne opredeljevanje dodatnih pacientov, je trenutno postavljena pri 1895 glavarinskih količnikih. V novem modelu bo po napovedih meja pri 1348 utežeh. Na ZZZS so za STA nedavno poudarili, da to predstavlja ekvivalent zdajšnji meji in da minimalne obremenitve ambulant, ki so izražene s temi količniki, ne bodo večje. Družinski zdravniki in pediatri pa menijo, da bodo nove uteži v večini otroških in šolskih ambulant znižale odstotek glavarinskih količnikov med 10 in 30 odstotki.

Ob tem pa bodo tudi osebe, stare od 65 do 90 let, po novem predstavljale "manjšo težo", čeprav gre za populacijo z največ potrebami po zdravstvenih storitvah, so opozorili zdravniki. Generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar je prejšnji teden pojasnila, da so trenutno veljavni glavarinski količniki stari že nekaj desetletij. "V tem času se je tudi demografska slika spremenila, spremenili so se tudi postopki zdravljenja. Preračun upošteva vse to in ocenjujemo, da je narejen korektno," je poudarila.