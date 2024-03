'Družinski zdravniki ne moremo biti zavarovalni agenti'

Jaka Strel je specialist družinske medicine. Njegovi najožji sodelavci pravijo, da bi mu lahko rekli "Bergdoktor" – to je tisti vsemogočni zdravnik iz serije Gorski zdravnik, ki do obisti pozna svoje bolnike in jim tudi skoraj vedno zna pomagati. Dela v ambulanti v Žireh, tam imajo tri družinske zdravnike. Kdo pa še sestavlja njihov zdravstveni tim? Ker so koncesionarji, svojim bolnikov nudijo več. To pomeni, da je v njihovi ekipi tudi kineziolog. Jaki Strelu je kineziologija izjemno blizu, tako rekoč rasel je z njo, njegov oče je bil kineziolog, ugleden pedagog in oče športnovzgojnega kartona Janko Strel. Koliko je to pripomoglo, da Žiri sodijo med najbolj zdrave občine?