Družinski zdravniki opozarjajo na 'nevarno kadrovsko vrzel'

Kot so poudarili v Zdravniški zbornici Slovenije, sicer zaznavajo pozitivne premike pri zanimanju za to specializacijo. Od zgolj 25 zapolnjenih mest na 119 razpisanih leta 2018 do 64 v lanskem letu. "Ti trendi potrjujejo pravilnost ukrepov, kot je omejitev opredeljevanja pacientov in dodatki za izbiro specializacije, a če želimo vzpostaviti trajnosten sistem, potrebujemo letno v javni mreži najmanj 100 novih specialistov družinske medicine," so zapisali v sporočilu za javnost.

Znova so izpostavili, da kljub dolgoletnim obljubam še vedno nista zagotovljena dva ključna pogoja za učinkovito delo v ambulantah družinske medicine, in sicer debirokratizacija in učinkovita informatizacija.

Zdravstveni sistem potrebuje odločne, premišljene in dolgoročne ukrepe za ohranjanje kakovostnega, dostopnega in vzdržnega osnovnega zdravstvenega varstva za vse prebivalce, so prepričani. Pri tem so poudarili, da večina pacientov najprej vstopi v zdravstveni sistem prav skozi vrata ambulante družinske medicine, zato mora biti ta točka v sistemu "trdna, stabilna, dobro organizirana, predvsem pa podprta z vizijo, ki jo trenutno pogrešamo".