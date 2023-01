Družinski zdravniki si želijo preoblikovanje timov in manj administracije

Vsi poslanci koalicije so podpisali seznam desetih prioritet načrtovane reforme zdravstvenega sistema. Digitalizacija zdravstvenega sistema in reforma plačnega sistema, kot je bilo dogovorjeno z zdravniškim sindikatom Fides, oblikovanje ločnega plačnega stebra za zdravstvo do 1. aprila in z začetkom pogajanj že ta petek.

Nato še reševanje problematike družinske in urgentne medicine. Na novo naj bi definirali time družinske medicine, kar je že dlje časa želja družinskih zdravnikov. "V tujini, pa tudi v Sloveniji, kjer so imeli možnost, se je izkazalo kot zelo dobrodošlo, da so sodelavce razširili. Lahko sta to dve medicinski sestri, ali srednja in diplomirana ali kombinacija z administrativnim sodelavcem," ocenjuje družinski zdravnik Rok Ravnikar.

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja: kje bodo našli 600 milijonov?

Med zavezami je tudi že dlje časa znana zahteva po administrativnih razbremenitvah zdravnikov in prenosu nekaterih kompetenc na medicinske sestre. Ravnikar pa pogreša "načelno zavezo, da bo vlada naredila vse, kar je v njeni moči, da bo povečala interes za delo na primarni ravni. To bi bila načelna zaveza. In potem iskati rešitve v tej smeri".

Ravnikar bo sicer eden od novih članov strateškega sveta za zdravstvo, kjer bo lahko zastopal predloge družinskih zdravnikov. Svojo predstavnico bo imel tudi ZZZS, kjer pravijo, da si že več kot deset let želijo spremenjene vloge po modelu avstrijske in nemške blagajne. Čeprav je naš sistem z e-receptom, e-bolniškim listom in drugimi e-rešitvami po mnenju direktorice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Tatjane Mlakar že zdaj na zavidljivi ravni, "glede nadgradnje digitalizacije in informatizacije nimamo težav".

Glede morebitne ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, to je zaveza, ki je sicer na koncu časovnice prioritet – pa: "Ocenjujemo, da gre tu za politično odločitev, v vsakem primeru pa je dejstvo, da bomo morali vir, konkretno je to okrog 600 milijonov evrov, nadomestiti," dodaja Mlakarjeva. Saj da brez tega vira ne bo mogoče zagotavljati enake ravni pravic in storitev, ki jih imamo sedaj. Kje bodo ta denar našli, v koalicijskih zavezah ne piše.