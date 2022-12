Družinski zdravniki: to lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo

Predlog reorganizacije nujne medicinske pomoči, s katerim bi ponoči in ob koncih tedna ukinili dežurne ambulante v številnih občinah je naletel na mnoge kritike. Dostopni časi reševalnih ekip se bodo podaljšali - to pa lahko pomeni tudi razliko med življenjem in smrtjo, odmevajo besede direktorjev nekaterih zdravstvenih domov. Oglasili so se tudi župani, ki so zaradi predlaganih sprememb ogorčeni, saj da bo tako na kocki zdravstvena oskrba 330 tisoč prebivalcev.

V Zdravstvenem domu Ribnica je občanom štirih občin vseh 7 dni v tednu zagotovljena 24 urna zdravstvena oskrba z reševalno ekipo in zdravnikom. Na območju 442 kilometrih živi skoraj 18 tisoč prebivalcev. "To pomeni, da imajo pacienti možnost dostopa do zdravnika z nekimi zdravstvenimi težavami, ki ne nujno potrebujejo oskrbo naprej v Ljubljani," je dejal Andrej Lampe, direktor ZD Ribnica. Nekateri kraji so bolj oddaljeni, že sedanji izvozni čas je daljši, tudi dlje kot 30 minut, v teh vremenskih razmerah pa se to še podaljša, je pojasnil Lampe. "To pa lahko pomeni že razliko med življenjem in smrtjo". Župan Ribnice Samo Pogorelc se s tem strinja. Pojasnil je, da je to nedopustno, saj gre za ljudi, ki potrebujejo oskrbo. PREBERI ŠE Spremembe, ki jih prinaša reorganizacija NMP in zakaj so nekatere občine proti S podobno težavo se srečujejo tudi v Logatcu, kjer so občani celo sami zbrali denar za reševalno vozilo. Urška Tomič, direktorica ZD Logatec reorganizacije ne podpira."Za naše prebivalce bi to pomenilo, da bi bili dejansko od osmih zvečer do zjutraj brez zdravnika, brez reševalne ekipe in vse vikende in praznike bi bil naš zdravstveni dom zaprt," je dejala. Na podlagi tega je lahko izgubljeno marsikatero življenje, je prepričana. Skupno bi se moralo kar 330 tisoč ljudi po novem voziti v regionalne satelitske urgentne centre ali celo v prestolnico za zdravstveno pomoč. Na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da je reorganizacija sicer še v fazi usklajevanja. Če bi predlog uresničili, bi brez dežurnega zdravnika ostalo 28 občin.