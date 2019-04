'Družinski zdravniki vsak dan sprejmejo vsaj 60 odločitev, ki vplivajo na življenje ljudi'

Na ZZZS pa pravijo, da primerjava Slovenije z drugimi državami Evropske unije kaže, da je povprečno trajanje obiska pri družinskemu zdravniku krajše kot v Sloveniji v Avstriji (5 minut), Estoniji (9), Nemčiji (7,6), Madžarski (6), Slovaški (4-5), Španiji (7,8) in Veliki Britaniji (8,65 - 9,4). Povprečni obisk, ki je krajši od 13 minut, pa imajo po navedbah zavoda še v Latviji (12), Nizozemski (9,81), Poljski (10,3) in Romuniji (9,2).

"Ob vedno pogostejših napadih na zdravnike želimo podati dodatno informacijo o obremenitvah zdravnikov na primarni ravni. Zdravniška zbornica Slovenije je med 20. februarjem in 21. marcem letos izvedla anketo med zdravniki na primarni ravni. V njej je sodelovalo 600 zdravnikov. 49 odstotkov sodelujočih, to je 289, je bilo družinskih zdravnikov,"so sporočili iz zdravniške zbornice.

Pri tem so po navedbah ZZZS 45 odstotkov vseh obiskov predstavljali t. i. kratki obiski, ko gre recimo zgolj za predpis ali zaključek bolniške, predpis zdravil za kronične bolnike, tudi zgolj za telefonski ali elektronski posvet. Ob predpostavki, da je tak kratek obisk trajal pet minut, je bil po navedbah zavoda povprečen obisk v ambulanti družinske medicine 13,2 minute. Ob tem sta se oglasila tudi Zdravniška zbornica Slovenije in Sindikat zdravnikov družinske medicine Praktikum, ki opozarjata, da so podatki povsem v neskladju z realno obremenjenostjo zdravnikov.

Odšteli so dneve dopustov, praznikov in bolniških, podatke preračunali na 220 delovnih dni ter upoštevali, da je pogodbeni delovni čas v ordinaciji 6,5-urni. Ugotovili so, da je zdravnik družinske medicine dnevno v povprečju obravnaval 42 bolnikov, obisk pa je v povprečju trajal 9,3 minute.

Anketa Zdravniške zbornice Slovenije, ki je sicer samoocena zdravnikov (kar pa je v nekaterih državah tudi edini vir podatkov in je relevantno upoštevan v mednarodnih primerjavah), daje zelo dober vpogled prav v razrez tega časa in potrjuje opozorila, trdijo v Zdravniški zbornici.

Kot opozarjajo na Zdravniški zbornici Slovenije: "Gre za goli statistični podatek. Na to, da je podatek metodološko neresen, je opozoril že Igor Muževič , predsednik sindikata Praktik.um, ko je izpostavil celo vrsto metodoloških pomanjkljivosti, ki jih te gole številke (kot so bile predstavljene) niso upoštevale (bolniške, porodniške, čas za administracijo, neevidentirane storitve, kot so kratki telefonski klici in podobno)."

Vsak dan zdravnik sprejme vsaj 60 odločitev, ki vplivajo na zdravje pacientov

"Kar 60 odstotkov družinskih zdravnikov dnevno pregleda od 41 do 60 pacientov, dodatnih 19 odstotkov pa celo med 61 in 80. Le 20 odstotkov je takih, ki imajo v ambulanti v povprečju dnevno med 21 in 40 pacientov, kolikor jih je mogoče strokovno ustrezno obravnavati. V ambulantnem času, ki traja 6,5 ure, tako družinski zdravnik pri 60 obravnavah lahko porabi 6,5 minute na pacienta. Od tukaj je podatek o »famoznih 7 minut«,trdijo na Zdravniški zbornici Slovenije.

To pomeni, da vsak dan sprejme vsaj 60 odločitev, ki vplivajo na zdravje pacientov. V interesu vseh je, da so to prave odločitve, in na to opozarjajo zdravniki. Želijo dovolj časa, saj odločajo o zdravju ljudi, ne o paketih, kako naj se zapakirajo in kam odpošljejo. V teh sedmih minutah pa zdravnik polovico časa porabi za delo »z računalnikom«, da izpolni administrativne (in ne strokovne!) zahteve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na pravilen način napiše vso dokumentacijo (napotnice, potrdila, recepte, …). Vse to zdravnik piše sam in ves ta čas gleda v monitor računalnika, dodajajo.

Tudi prej omenjena anketa kaže, da kar 51 odstotkov družinskih zdravnikov četrtino do polovico ambulantnega časa porabi za obvezno vnašanje podatkov v računalnik, 23 odstotkov pa jih za to porabi več kot polovico dnevnega ambulantnega časa. In le slaba četrtina navaja, da za to porabijo od 11 od 25 odstotkov časa, kar bi bila še sprejemljiva obremenitev. Informacijska tehnologija naj bi olajšala delo zdravstvenega osebja, ne pa ga otežila, kot se dogaja v realnosti družinskih zdravnikov, so še sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije.

V sindikatu Praktikum opozarjajo, da so podatki povsem v neskladju z realnostjo

V sindikatu Praktikum prav tako opozarjajo, da gre za ocene "z veliko metodološke svobode"in da so ti podatki povsem v neskladju s tem, kar se v resnici opravi v ambulantah družinske medicine.

Oprli so se na podatke NIJZ za leto 2017, pri čemer izpostavljajo, da NIJZ podatke zbira z namenom, da ugotovi, koliko pregledov se opravi v družinski medicini, ZZZS pa z namenom financiranja, pri čemer ZZZS financira "le omejeno število pregledov, saj je na število pregledov postavil kapico".