Brez izbranega družinskega zdravnika je ta hip več kot 140.000 ljudi

Na jesenskem razpisu je na 47 mest prispelo 21 prijav, od tega kar 16 za nacionalni razpis, kjer specializanti po zaključku niso vezani na določenega delodajalca, kar je bilo tudi priporočilo zdravniške zbornice. "Največjo vlogo ima seveda tukaj odločevalec, ministrstvo, s spremembo zakonodaje in z različnimi prilagoditvami, ki jih je treba zahtevati tudi od zavoda za zdravstveno zavarovanje, ko gre za administracijo," je pojasnila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.

Ena od mladih zdravnic – trenutno ravno na polovici specializacije iz družinske medicine – ima rada to vejo medicine, ki jo je navdušila med vajami v ambulanti, kjer dela danes. "Sem slišala, da je to neverjetno razgibana, zelo simpatična specializacija, ki je nekako prej sploh nisem imela v ožjem izboru ravno zaradi tega, ker sem skoraj samo slabe stvari slišala, potem pa sem iz prve roke slišala, da je super, in tu nadaljevala," je pojasnila.

Najbolj jo je presenetilo, kako hitro dan mine in kakšno celostno medicino vsak dan delaš in vidiš. Kot je razložila specializantka, kakšen dan naredi 50 obravnav, kakšen dan celo 80 kvalitetnih obravnav. A ob tem prizna, da ima izkušnjo le iz zdravega delovnega okolja in mentorico, ki jo je dejansko navdušila za družinsko medicino. "Mislim, da je to levji delež, in jaz imam res najboljšo mentorico, kar jo človek lahko ima. To je res glavnega pomena, da imaš mentorja, na katerega se lahko praktično kadar koli obrneš, da delaš z njim, da se lahko učiš od njega," je poudarila.