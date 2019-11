Družinsko podjetje Matjaža Hana s Petrolom lani sklenilo za 275.000 evrov poslov

275.334,46 evra je natančen seštevek izplačil, ki se je v lanskem koledarskem letu pretekel iz Petrola na račun podjetje M&M international. Podjetje je v polovični lasti Hana, z njim upravlja njegova žena Ljudmila Han. "Verjetno je ta številka prava. Ta trenutek ne vem, ampak najverjetneje drži," to komentira Han.

Glede na poslovne rezultate Hanovega podjetja izhaja, da kar polovico vseh poslov opravijo s Petrolom. Gre za čiščenje črpalk, pojasnjuje Han. To pa je poslovni sektor Petrola, s katerim upravlja Šifkovič. Njegova sestra je na zadnjih državnozborskih volitvah celo kandidirala na listi Socialnih demokratov. Visok znesek sodelovanja med Petrolom in Hanovim podjetjem pa je presenetil tudi generalnega sekretarja Hanove stranke. "To so kar veliki zneski. Treba je videti, kakšni so, zakaj so bili narejeni, se pravi kakšne usluge so bile narejene," pravi Dejan Levanič, ki hkrati predlaga, da vsi vpleteni zadeve razkrijejo in pojasnijo.

Kot poudarja Han, je M&M international črpalke čistil že precej prej kot je direktor maloprodaje postal Šifkovič. So pa letos spomladi prvič pričeli čistiti še hrvaške črpalke in doslej s poslom zaslužili dobrih 70.000 evrov. In kakšne so vezi med Hanom in Šifkovičem? "Poznam gospoda Matjaža Šifkoviča, vem da je že dolgo na Petorlu in to je vse," zagotavlja. Na vprašanje, ali se nista nikoli pogovarjala o poslih Petrola z njegovim podjetjem pa odgovarja, da ti pogovori niso vplivali ne na to, da bi posel dobil, ne na to, da bi ga izgubil.

Edina prepoved poslovanja, ki velja za Hanovo podjetje je sicer sklepanje poslov z državnim zborom, v katerem je zaposlen. A je poslovanje poslanca s podjetjem v pretežni državni lasti vseeno hoja po tankem ledu, opozarja šef protikorupcijske komisije Boris Štefanec. "Ni mogoče spregledati dejstva, da lahko obstajajo določena vprašanja z nasprotjem interesov ali z videzom nasprotja interesov," pravi Štefanec.

Han sicer poudarja, da je vse svoje premoženje vestno prijavljal protikorupcijski komisiji. Podjetju pa se ne želi odpovedati, ker ga je podedoval od svojih staršev.