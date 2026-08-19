Družinsko srečanje petih generacij oziroma 260 sorodnikov

Družinska kosila so nekaj dragocenega. Če je družina velika, še toliko bolj. Kaj pa če družina šteje več sto ljudi? V takem primeru pa sta druženje in organizacija takega dogodka že pravi projekt. Na domačijo na Kapli na Kozjaku se je v minulih dneh vrnilo več kot 260 sorodnikov, potomcev družine Stajan, več kot 80 jih je prišlo iz Kanade, nekateri mlajši člani so bili v Sloveniji prvič, mnogo jih slovensko sploh ne govori več. Srečalo se je kar pet generacij. In nad Slovenijo so bili navdušeni vsi, od prvega do zadnjega.