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Slovenija

Družinsko srečanje petih generacij oziroma 260 sorodnikov

Kapla, 19. 08. 2026 21.58 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Mojca Hanžič
Družina Stajan

Družinska kosila so nekaj dragocenega. Če je družina velika, še toliko bolj. Kaj pa če družina šteje več sto ljudi? V takem primeru pa sta druženje in organizacija takega dogodka že pravi projekt. Na domačijo na Kapli na Kozjaku se je v minulih dneh vrnilo več kot 260 sorodnikov, potomcev družine Stajan, več kot 80 jih je prišlo iz Kanade, nekateri mlajši člani so bili v Sloveniji prvič, mnogo jih slovensko sploh ne govori več. Srečalo se je kar pet generacij. In nad Slovenijo so bili navdušeni vsi, od prvega do zadnjega.

domačija Stajan družina srečanje Kapla na Kozjaku

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