'Držala sva se za okensko polico, iz sosednje sobe se je valil črn dim'

Večina dijakov iz dijaškega doma v Ljubljani, kjer je v četrtek zagorelo, se lahko vrne v svoje sobe. Izjema so le tisti, ki so bili nastanjeni v prvem nadstropju, kjer je tudi zagorelo. Prav tam imata sobo tudi brata, ki sta se iz goreče stavbe rešila s skokom skozi okno. Dijaki v sosednji sobi so ju posneli, ko sta se držala za okensko polico, medtem ko je v sosednji sobi divjal požar.

17-letni Jakob in njegov brat sta spala v sobi na prvem nadstropju dijaškega doma na Poljanski cesti v Ljubljani, ko so ju sredi noči zbudili glasovi. "Varnostnik se je začel dreti, da moramo vsi hitro ven. Potem sva slišala še eno punco, ki je klicala 'na pomoč'," je za 24ur.com opisal četrtkovo jutranjo moro. Bilo je nekaj po 4. uri zjutraj. "Brat se je zbudil in šel pogledat. Videl je, da je zunaj na hodniku dim. Potem je hitro zbudil še mene. Hitro sva se 'zbrihtala' in oblekla, in sva nameravala steči po hodniku ven. Dala sva si brisače čez nos, da bi se zaščitila pred dimom, ampak nisva mogla ven. Ko sva odprla vrata, je bil ogenj že pred najinimi vrati," nam pripoveduje. Vrata sta takoj zaprla, a je kljub temu nekaj dima že začelo prodirati v sobo. Zato sta odprla okno in se s telesom nagnila skozi okno, da sta dihala zrak. Ker so bili gasilci še na poti, sama pa sta ocenila, da se zna požar hitro razširiti še na njuno sobo, sta nato splezala skozi okno.

Fotografija, ki jo je posnel med požarom, na kateri se vidi, da je dim že prodiral v sobo.

"Takrat naju je posnel sosed. Na prvem posnetku je videti, kako sva se pripravljala, da bova skočila, ampak sva skočila drugače kot drugi. Prijela sva se za kamnito okensko polico in sva se tako držala. Takrat sva videla, kako se je iz sosednje sobe zelo močno valil črn dim. Čez nekaj časa pa je eksplodiralo, verjetno klima, in pojavil se je rdeč plamen. Potem je brat skočil dol, in nato še jaz za njim. Tako sva se rešila," pravi 17-letnik. "Brat je pristal malo boljše, jaz malo slabše ... ampak ni bilo nič hujšega," je dodal.

Precej slabše je odneslo 11 drugih dijakov. "Bili so zvini, ena si je hrbtenico zlomila, ena nogo," pravi 17-letnik. Večino so sicer že v petek odpustili v domačo oskrbo, trije pa so ostali v bolnišnici. Najhuje jo je odnesel dijak, ki je bil močno opečen in je še vedno na oddelku intenzivne terapije. Njegovo stanje je stabilno. Medtem ko sta se brata rešila, so na kraj že prispeli gasilci. Dijaka so vprašali, če sta v redu. In ko so videli, da sta jo odnesla brez poškodb, sta gasilcem priskočila tudi na pomoč, s tem, da sta enote, ki so bile še na poti, prek telefona usmerjala na pravi naslov. "Midva z bratom sva bila mirna, nisva bila panična, vse sva premišljeno delala. In na srečo je bilo z nama na koncu vse v redu," pravi Jakob.

Dijake, ki so snemali iz druge sobe, so rešili gasilci. "Nama se je zdelo, da sva v bolj kritični situaciji. V sosednji sobi je bil že ogenj in je zažgalo bolj ali manj vse. Pomislila sva, da bi se lahko ogenj razširil še k nama in nisva želela tvegati, zato sva hotela samo ven," je pojasnil. Ko so požar povsem pogasili, so ju spustili v dom, da sta vzela svoje stvari. Njuna soba je po besedah Jakoba ostala nedotaknjena. Ker pa so hodnik in sosednji prostori povsem uničeni, se še nekaj časa tja ne bosta vrnila. Trenutno je za vselitev neprimernih 20 sob, je v petek pojasnil ravnatelj Dijaškega doma Ivana Cankarja Šemso Mujanović.