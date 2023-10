Država bo drugo leto zapravila dobrih 16 milijard in zaslužila 14

Spremembo proračuna za prihodnje leto zaznamuje financiranje sanacije po poplavah in tako se bo poraba denarja verjetno še dodatno povečala. Novembra lani je bil sprejet proračun za leto 2024 in sprva je vlada načrtovala, da bo prihodkov skoraj 14 milijard evrov in dobrih 15 milijard in pol odhodkov. Iskanje sredstev za sanacijo po poplavah je ta načrt spremenilo in po novem vlada pričakuje, da bodo odhodki prihodnje leto višji za 720 milijonov evrov. Država naj bi torej potrošila dobrih 16 milijard in zaslužila 14 milijard, kar pomeni, da bo po teh načrtih proračunski primanjkljaj znašal dobri 2 milijardi evrov oziroma približno tri odstotke bruto domačega proizvoda.

In zakaj sprejemanje proračunskih dokumentov skrbi sindikate javnega sektorja?

Slednji pravijo, da jih ukrepi spominjajo na varčevanje v finančni krizi. Sindikati poslance pozivajo, da iz zakona o izvrševanju proračuna denimo črtajo člen, ki bi za prihodnje leto zamrznil usklajevanje plač. Kritični so tudi župani, saj bi, kot predvideva vlada, občine prihodnji dve leti dobile 700 evrov povprečnine, to pa je nesprejemljivo za Skupnost občin, ki pravi, da mora povprečnina znašati 776 evrov. Za spreminjanje predloga je sicer še čas, vlada pa naj bi že čez nekaj mesecev v začetku prihodnjega leta sprejela še rebalans proračuna, ki bo upošteval vse stroške sanacije.