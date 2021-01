Država bo podjetjem subvencionirala dvig minimalne plače

Podrobnosti glede subvencioniranja dviga minimalne plače Cigler Kralj ni predstavil, je pa poudaril, da bo država gospodarstvu pomagala nositi to breme. "Pomembno je namreč, da slišimo vse strani. Kot minister za delo ne smem spregledati na eni strani zaposlenih, ki si za pošteno delo zaslužijo dostojno plačilo – in neto plače v Sloveniji so prenizke – na drugi strani pa delodajalcev, ki bodo nosili težji del dviga minimalne plače," je poudaril.

Delodajalske organizacije že nekaj časa opozarjajo, da mnoga podjetja zvišanja minimalne plače ne bodo prenesla. Opozorila so se še okrepila v času epidemije covida-19 in delodajalci so vladi predlagali začasno zamrznitev minimalne plače. Sindikati so se temu ostro uprli in vztrajajo, da zamrznitev ne pride v poštev. Vlada je poskušala nesoglasje rešiti s kompromisnim predlogom, po katerem bi bila nova formula za izračun minimalne plače uveljavljena šele 1. aprila. Do konca septembra bi stroške zvišanja krila država, nato pa delodajalci. Vendar pa sta takšnemu predlogu nasprotovali obe strani, zato ga vlada v sedmi protikoronski zakon ni vključila.

Znesek minimalne plače sicer določi minister za delo po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji in ga najkasneje do 31. januarja objavi v uradnem listu.

Cigler Kralj je poudaril, da si v NSi sicer prizadevajo za dolgoročnejšo rešitev v obliki davčne razbremenitve vseh plač. "S temi bi ljudem ostalo več, hkrati pa delodajalci ne bi bili dodatno obremenjeni," je dejal. "To je najboljša, pravična in solidarna rešitev na tem področju," je prepričan.

Podrobnosti predloga osmega protikoronskega zakona bi bile lahko sicer znane sredi prihodnjega tedna, je še napovedal minister za delo.