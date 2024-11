Država bo podprla izdelavo zdravila za Urbana

Država je prižgala zeleno luč in pripravila predlog zakona, ki bo omogočil financiranje zdravila za dečka Urbana in več upanja za otroke z redkimi boleznimi v prihodnosti. Njegova mama Špela Miroševič je novico pozdravila z neizmernim veseljem. Zadovoljna je, da ji bo zaradi podpore države ostalo več časa, da projekt nadaljujejo kakovostno in na slovenskih tleh: "Interes, da nam država pomaga, je bil zelo velik in zelo nas veseli, da so prepoznali vrednost tega, kar delamo. Ne samo za Urbana, ampak za celo Slovenijo in vse otroke, ki jim bodo to diagnozo postavili v prihodnosti."

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sta predstavila predlog zakona o dopolnitvi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki omogoča financiranje zaključnih faz predkliničnega in kliničnega razvoja nekomercialnega zdravila za področje naprednega zdravljenja redkih bolezni na pediatrični populaciji. Pravna podlaga za sofinanciranje razvoja zdravil za redke bolezni Prevolnik Ruplova je poudarila, da je vesela, da je vlada potrdila novelo zakona, ki daje pravno podlago za sofinanciranje razvoja zdravil, ki so namenjena zdravljenju redkih bolezni. Redke bolezni so prav zato, ker so redke, pogosto spregledane, za njihov razvoj pa iz tega razloga ni komercialnega interesa s strani farmacevtskih družb, je pojasnila: "Predlagana ureditev uvaja izjemo, ki omogoča, da se državna sredstva uporabijo za klinične in predklinične študije teh zdravil. Za projekte, ki neposredno prispevajo k razvoju zdravil za naše najmlajše paciente."

ZZZS je pred kratkim pozval državo, naj omogoči dokončanje genskega zdravila Urbagen, ki je rezultat skupnih prizadevanj celotne Slovenije. Ta program, ki ga Fundacija CTNNB1 vodi že štiri leta, ima cilj razvoj prve učinkovite genske terapije za sindrom CTNNB1, s čimer bi izboljšali življenje otrok s tem redkim sindromom. In novela zakona bo zdaj omogočila, da prav to zdravilo dokončajo na slovenskih tleh. Kot je pojasnil minister Papič, je vlada namreč iskala rešitev, ki bi bila možna čim prej. Zakon zato sprejemajo po nujnem postopku in na izredni seji. Zato ocenjujejo, da bodo lahko ob ustrezni predložitvi vloge izplačilo izvedli že v letošnjem letu. 'Ne le za Urbana, ampak za celotno Slovenijo' Kot je povedala Urbanova mama Špela Miroševič, ki je bila boj za dokončanje zdravila za Urbana in za vse slovenske otroke, ki ga bodo še potrebovali, bo država zdaj lahko podprla proizvodnjo in klinične študije. To je velik uspeh tako za družino Miroševič kot za državo, poudarja Miroševičeva, ki ne skriva veselja in olajšanja ob tej novici. "Tako na obeh ministrstvih kot v kabinetu predsednice DZ in predsednika vlade so si zelo prizadevali za rešitev. Interes, da nam pomagajo, je bil zelo velik in zelo nas veseli, da so prepoznali vrednost tega, kar delamo. Ne samo za Urbana, ampak za celotno Slovenijo in za vse otroke, ki jim bodo to diagnozo postavili v prihodnosti."

"Odkar sem dojela, da bo država zagotovila podporo, mi je z ramen padlo veliko breme, zame to pomeni, da mi ostane več časa za kakovostno izpeljavo projekta," je še povedala Miroševičeva. Zelo hvaležna pa je, da ji ne bo več treba izpostavljati sebe in svoje družine ter zbirati denarja. "Zelo sem zadovoljna. Izkazalo se je, da imamo v Sloveniji vsa orodja za razvoj takšnih zdravil. Slovenija zdaj sledi državam, ki že podpirajo neprofitne organizacije pri takšnih projektih." Kot poudarja, je še posebej pomembno, da bo država tako zagotovila neprofitne cene zdravila: "Da bodo slovenski otroci lahko dobili to zdravilo prej in ceneje in da bo Slovenija med vodilnimi državami na področju razvoja naprednih zdravil."

