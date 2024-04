Država bo subvencionirala 8.000 električnih koles: koliko bodo primaknili?

14 milijonov evrov za samooskrbne sončne elektrarne. 18 milijonov za polnilnice na avtocestah. Pa, denimo, 30 milijonov evrov za avtobuse na elektriko in vodik. To so le trije od skupno dvanajstih razpisov, s katerimi bi okoljsko ministrstvo v Sloveniji spodbudilo zeleni prehod. A tisto, kar je dvignilo morda največ prahu, štiri milijone, in to samo letos, namenjamo za subvencioniranje električnih koles.

Tina Seršen, državna sekretarka Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, je pojasnila: "Računamo, da bi s tem subvencionirali 8 tisoč električnih koles. Želimo seveda dolgoročno nadaljevati s tem projektom, v kolikor bo uspešen."

Za električno kolo, za katero boste praviloma – po hitrem pregledu spletnih trgovin – morali odšteti najmanj nekaj tisočakov – bodo primaknili 30 odstotkov prodajne cene. Kot pojasnjuje, želijo s temi subvencijami omogočit nakup e-vozila tistim, ki si ga danes ne morejo privoščiti, pa bi jim subvencija olajšala to odločitev.