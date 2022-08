Država bo za energetsko učinkovitost podjetij namenila pet milijonov

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, je namen projekta spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije prek Eko sklada.

V okviru programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe je za leti 2022 in 2023 na voljo pet milijonov evrov, in sicer za leto 2022 do en milijon evrov, za leto 2023 pa do štiri milijone evrov. Financiranje bo potekalo do konca leta 2023 oz. do porabe sredstev. Za novo naložbo je možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

"Investicije v energetsko učinkovitost podjetij bodo prispevale k povečanju učinkovite rabe energije, zniževanju stroškov za energijo in zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje ter povečale konkurenčnosti slovenskih podjetij, gospodarstva in države," pravi vlada.