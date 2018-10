Država bo zaščitila 2294 likovnih del in 315 bančnih predmetov

"Smo v zelo občutljivem obdobju, NLB se prodaja, in ministrstvu ni bil interes, da bi škodilo, zaviralo ali zakompliciralo prodajo,"je povedal Prešiček in dodal, da je bil namen sodelovanja predvsem zaščita zbirke.

Izrazil je tudi željo, da bi NLB, ki je to umetniško zbirko ustvarjala 120 let in ki zadnjih nekaj let več ni odkupovala umetniških del, morda ponovno začela kupovati umetnine in sestavljati novo zbirko.

Stara ocena zbirke 1,8 milijona evrov

Vrednost umetniške zbirke NLB naj bi bila 1,8 milijona evrov. A gre, kot je dodal minister, za staro oceno. Strokovne službe bodo zdaj vnovič pregledale katalog del in podale oceno.