'Država ima preveč zapleten sistem, pomoč vselej prihaja nenavadno dolgo'

Šestan je ocenil, da so posledice toče od kraja do kraja sicer različne, na vseh s točo prizadetih območjih pa je hudo. Poljščine so tako rekoč povsod skoraj popolnoma uničene, najbolj pa je toča udarila po posevkih koruze.

Medved je še opozoril, da je za veliko škode, ki jo povzročijo neurja, kriva tudi slabo urejena ali vzdrževana infrastruktura, in da bo treba računati na njeno posodabljanje. Skupaj s poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom pa bosta na to opozorila odgovorne.

Ljudje in prizadete občine namreč potrebujejo hitro, takojšnjo in učinkovito pomoč, je dejal, in še navrgel, da ta pomoč tudi v mnogih primerih "izpade precej simbolično" .

Odziv ob neurju v skupaj približno 30 občinah je ocenil za takojšen in dober. Skupaj so ob neurju aktivirali več kot 80 gasilskih društev, komunalna in cestarska podjetja ter vse druge strukture, ki lahko v takih primerih pomagajo.

Gasilci in drugi reševalci so skupaj posredovali v več kot 250 primerih. Ocene gmotne škode sicer še potekajo, Šestan pa je še izrazil upanje, da bo država prizadetim lahko pomagala.

Medved in Šestan sta tudi poudarila, da sta Dolenjsko oz. tamkajšnja prizadeta območja danes obiskala, da bi ljudem izkazala podporo in da bi se s povzročeno škodo seznanila neposredno.

Kot je navedel podžupan in poveljnik civilne zaščite v Občini Šmarješke Toplice Franc Anderlič, se je v četrtek nekaj pred 21. uro zaprlo nebo, hkrati pa je v trenutku močno zapihalo. Po njegovi oceni neverjetno močno neurje pa je v šmarješki občini odkrilo veliko streh na stanovanjskih hišah in drugih poslopjih. Veliko gmotne škode je nastalo na različnih objektih in avtomobilih, toča in močan veter pa sta veliko škode povzročila tudi na poljih in v vinogradih. Uničila naj bi pol ali ponekod tudi ves pridelek, je še dodal Anderlič.