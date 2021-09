Država lani pobrala manj davkov in socialnih prispevkov

Potem ko so se šest let zapored povečevali, so se skupni prihodki od davkov in socialnih prispevkov lani zmanjšali. V javne blagajne se jih je steklo skupaj 17,7 milijarde evrov, kar je 2,3 odstotka manj kot leto prej. Vendar so na skupni padec vplivali le pobrani davki, saj so se prilivi od socialnih prispevkov povečali.

Prilivi od davkov so se lani zmanjšali za 7,2 odstotka na 9,7 milijarde evrov, od socialnih prispevkov pa povečali za 4,4 odstotka na 8,1 milijarde evrov, so izračunali na državnem statističnem uradu. Od kategorij socialnih prispevkov so se v letu 2020 najbolj povečali socialni prispevki gospodinjstev, ki predstavljajo skoraj dve tretjini vseh pobranih socialnih prispevkov – rast je bila 4,9-odstotna. Prav tako so se povečali socialni prispevki delodajalcev, in sicer za 3,4 odstotka. icon-expand Prilivi od davkov so se lani zmanjšali za 7,2 odstotka FOTO: Shutterstock Med vsemi davčnimi prihodki so se v letu 2020 glede na leto 2019 najbolj zmanjšali prihodki od davkov na proizvodnjo in uvoz (za 10,2 odstotka) in znotraj tega prihodki od DDV (za 8,9 odstotka). Davka od dohodkov pravnih oseb je država lani pobrala 4,1 odstotka manj kot leto prej, dohodnine pa 1,1 odstotka manj. Delež vseh davčnih prihodkov v BDP je lani znašal 20,2 odstotka. To je bila nova zaporedna najnižja vrednost deleža davčnih prihodkov v BDP, najvišja je bila v letu 2005, namreč 24-odstotna.