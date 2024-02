Država mora nevrokirurgu Dolencu plačati 390.000 evrov odškodnine

ESČP je odločil, da mora vlada mednarodno priznanemu nevrokirurgu Vinku Dolencu kot pritožniku v treh mesecih od pravnomočnosti sodbe plačati 390.000 evrov in še DDV ter obresti. Poleg tega mu mora plačati 3100 evrov za stroške in izdatke ter povrniti morebitno premoženjsko škodo po 30. novembru zaradi izvršitve terjatve, ki izhaja iz sodb izraelskega okrožnega sodišča, priznanih pred slovenskim sodiščem.

Sodbo izraelskega sodišča za plačilo okoli 2,6 milijona evrov odškodnine in zamudnih obresti so priznala tudi slovenska sodišča in prek izvršilnih postopkov so zasegli različno pritožnikovo premoženje in ga izplačali izraelskemu državljanu.

Dolenc se je obrnil na ESČP, ki je 20. oktobra 2022 objavil sodbo, s katero je pritrdil pritožbi Dolenca, da so mu bile s slovenskim priznanjem izraelske sodbe kršene pravice do poštenega sojenja po evropski konvenciji o človekovih pravicah. ESČP je Dolencu prisodil tudi 15.600 evrov odškodnine za nematerialno škodo in povračilo stroškov, danes pa je objavil dodatno sodbo, vezano na odškodnino zaradi nastale materialne škode.

ESČP je v obrazložitvi zapisal, da je pritožnik utrpel premoženjsko škodo zaradi priznanja sodb izraelskega okrožnega sodišča s slovenskih sodišč v postopkih, ki niso bili v skladu s prvim odstavkom 6. člena konvencije, torej pravice do poštenega sojenja. Pritožniku je dodelil znesek, ki ustreza premoženjski izgubi, ki jo je utrpel do 30. novembra, so pojasnili v sodbi.