'Država mora poznati svojo vojsko'

Po predstavitvi ESD je sledila taktična vajna oddelka 132. gorskega polka, na steni Iglica pa so se poleg demonstracije veščin vojakov lahko preizkusili tudi predstavniki medijev. Kot so zapisali v SV, je zelo pomembno, da "država pozna svojo vojsko" .

Na vadbišču Mačkovec se je predstavila Enota za specialno delovanje (ESD), ki je namenjena izvajanju specialnih delovanj samostojno ali skupaj s specialnimi enotami zavezniških držav. Osnovne naloge ESD so vojaška pomoč, specialno izvidovanje in direktne akcije.

Prevoz vojaških in civilnih meteorologov zagotavljajo pripadniki 151. helikopterske eksadrilje s helikopterji Bell 412 in Cougar AS AL 532, ki posadko z opremo praviloma naložijo v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in poletijo na Kredarico. Vojaške helikopterske posadke dostavljajo tudi osnovna živila, plin, kurilno olje in druge nujne potrebščine.

Slovenka vojska se je v zadnjem desetletji močno vključila v meteorološka opazovanja na nadmorski višini 2515 metrov. SV in ARSO namreč skupno delujeta v sklopu Programa spremljanja vremena, strukture snega in plazov v visokogorju že od leta 2005. SV v skladu s sporazumom zagotavlja štiri opazovalce, skrbi za helikoptersko oskrbo meteorološke postaje in prevoz meteorologov ob menjavah, ki se navadno zgodijo na vsakih deset dni.

Ena izmed pomembnih prihajajočih vojaških vaj je tudi jesenski del vaj Preskok 2022, ki bo potekala med 12. in 21. septembrom. V nizu vaj bo sodelovalo kar 2000 pripadnikov slovenske vojske ter okoli 250 pripadnikov vojsk devetih zavezniških in partnerskih držav. "Skupni cilj je preveriti Vojaško strategijo na realnih vadbenih situacijah ter demonstrirati odločnost in sposobnost Slovenske vojske za pripravljenost in delovanje v vseh z vojaško doktrino opredeljenih načinih delovanja, s poudarkom na defenzivnem, ofenzivnem, specialnem in informacijskem delovanju."

Vojaški gorniki se sicer pripravljajo na mednarodno vajo Zvezda Triglava, ki bo potekala med 12. in 23. septembrom letom. Kot so pojasnili v SV, bodo naloge usposabljanje iz vojaškega procesa odločanja ter integracija veščin v gorsko bojevanje nižjih taktičnih enot v sodelovanju z zavezniki. Vaja bo potekala na strelišču in vadišču Mačkovec, plezališču Iglica in Kupljenik, Gorenji vasi, Hotavlju, na Blegošu ter pri planinski koči na Ermanovcu.

Meteorologi v vseh letnih časih in pogojih na Kredarici delajo od 4. do 21. ure. Gre za urno odčitavanje in posredovanje meteoroloških podatkov, ki jih vpisujejo v dnevnik opazovanj in jih sproti pošiljajo na ARSO. Na Kredarici se nahaja tudi samodejna meteorološka postaja. Meteorologi odčitavajo in posredujejo tudi tiste pojave, ki jih samodejna postaja ne more zaznati. Med njimi so vrsta oblakov, količina oblačnsoti, horizontalna vidljivost, višina snežne odeje in baza oblakov, pojasnjujejo v SV.

Zapisati morajo tudi vse vrste padavin in drugih vremenskih pojavov. Trikrat dnevno merijo tudi količino padavin in višino snežne odeje. Pomagajo tudi službi za opazovanje plazov in z dnevnimi lavinskimi opazovanji skrbijo za uporabne podatke.

Pomembne naloge, ki jih imajo kredariški meteorologi pa so tudi vzdrževanje meteoroloških naprav, vetrnic in strojne ter električne opreme.